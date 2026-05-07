Τα «βέλη» Πλεύρη στην ΚΟ της ΝΔ: «Δεν είναι δυνατόν υπουργοί να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους»

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Πλεύρης

Ο Θάνος Πλεύρης στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κ.Ο. της ΝΔ, χαρακτήρισε σημαντικές τις συνταγματικές παρεμβάσεις, αλλά επέλεξε να βάλει στο «κάδρο» υπουργούς που βγαίνουν σε συνεντεύξεις μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, ενώ οι βουλευτές σηκώνουν το «βάρος» των πάνελ.

Ο κ. Πλεύρης πρόσθεσε «ορθή η μείωση του χρόνου δικαιώματος εκλέγεσθαι αλλά λανθασμένη η αναστολή στράτευσης. Όποιος άνδρας θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά ως βουλευτής οφείλει να έχει υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Θέλουμε βουλευτές που έχουν εκπληρώσει την ύψιστη τιμή στην πατρίδα και όχι αστράτευτους βουλευτές».

«Στηρίζω το απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού. Εάν πάμε στο μερικό θα πρέπει να υπάρχει ευθέως κώλυμα στον εξωκοινοβουλευτικό υπουργό να πολιτευτεί ως βουλευτής στις επόμενες εκλογές μετά το πέρας της υπουργικής του θητείας. Το φαινόμενο γίνομαι υπουργός εξωκοινοβουλευτικής και διαλέγω περιφέρεια για βουλευτής πρέπει να σταματήσει» επεσήμανε.

«Όπως είπατε κύριε πρόεδρε οφείλουμε να ιδρώσουμε τη φανέλα. Αυτό οφείλουμε πρώτα από όλα οι υπουργοί και μάλιστα αυτοί που βρίσκονται στις θέσεις τους σήμερα χωρίς να έχουν εκλεγεί ή εξελέγησαν επειδή υπήρξαν υπουργοί. Οφείλουν να σέβονται ακόμη περισσότερο τους αιρετούς βουλευτές. Εν τελεί θα πρέπει οι υπουργοί να βγούμε πρώτοι σε πάνελ μη προστατευμένα μόνοι μας, αλλά και μαζί με τους πολιτικούς μας αντιπάλους μας. Δεν είναι δυνατόν βουλευτές να φέρουν το άλγος για υποθέσεις που απασχολούν και υπουργοί να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους. Ας αφήσουμε πίσω την εύκολη για εμάς άκαπνη δημοφιλία ως υπουργοί και να αγωνιστούμε για την παράταξη» τόνισε.

