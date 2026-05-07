Δολοφονία Μοσχούρη: Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα κατά των συλληφθέντων

Ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη, του αποκαλούμενου και ως «Θαμνάκια».

Συνολικά, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και υποθέσεις που σχετίζονται με εκρηκτικούς μηχανισμούς, όπλα, εμπρησμούς και παραβίαση τηλεφωνικού απορρήτου.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται αδικήματα όπως άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία με πολεμικό τυφέκιο, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών, φθορές με εκρηκτικές ύλες, οπλοχρησία, πλαστογραφία, κλοπή, παράνομη κατοχή όπλων και απειλή.

Μετά την άσκηση των διώξεων, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Την ίδια στιγμή, η Εισαγγελία άναψε το «πράσινο φως» για πιθανή έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ήδη έγκλειστου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ανακριτή.

Ο 55χρονος Γιώργος Μοσχούρης δολοφονήθηκε έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025. Τότε είχε προκαλέσει εντύπωση ακόμη και στις Αρχές που χειρίζονταν την υπόθεση, το πόσο «τυφλό» ήταν το «χτύπημα» σε βάρος του «Θαμνάκια». Μάλιστα επισήμαιναν πως επρόκειτο για μία εκτέλεση πολύ υψηλού ρίσκου, καθώς εντοπίστηκαν σφαίρες σε τέσσερα αυτοκίνητα, σε παράρτημα της κλινικής, σε γκισέ της ρεσεψιόν, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες, αφού οι δράστες πυροβολούσαν κατά ριπάς με καλάσνικοφ.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης και εκτός από τη δολοφονία του 52χρονου στο Χαλάνδρι, κατηγορούνται και για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2025 καθώς και παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024.