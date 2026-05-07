Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο στην Αυστρία – Αναφορές για 3 νεκρούς

Δήμητρα Κόκκορη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Kronen Zeitung
Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην Αυστρία, σημειώθηκε την Πέμπτη (7/5).

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αυστριακής εφημερίδας «Krone», ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγο και την κόρη του έξω από το πανδοχείο Lüftner στο Λιντς και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στη 1:30 το μεσημέρι. Αρχικά, αυτόπτες μάρτυρες πίστεψαν ότι επρόκειτο για πυροτεχνήματα.

Η αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

