Ιράν: Βασικά ζητήματα οι συνομιλίες για εκεχειρία και σταθερότητα στην περιοχή

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε ότι τα σημαντικότερα ζητήματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή αφορούν την εκεχειρία, τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου και τη «σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή».

Σε συνέντευξή του στο ιρανικό πρακτορείο IRNA, ο Μπαγαεΐ ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και ότι θα ληφθεί απόφαση μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή της.

«Η απάντηση θα δοθεί μέσω Πακιστάν»

Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι όταν ληφθεί η τελική απόφαση, αυτή θα μεταφερθεί στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές.

Όπως είπε, τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν με βάση το αποτέλεσμα αυτής της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών.