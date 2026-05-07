Χανταϊός: Αυτό δεν είναι ούτε «η αρχή μιας επιδημίας» ούτε «μιας πανδημίας», λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Enikos Newsroom

Διεθνή Νέα

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Φωτογραφία: Reuters

Η εστία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, δεν συνιστά επί του παρόντος ούτε “την αρχή μιας επιδημίας” ούτε την αρχή “μιας πανδημίας”, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

“Αυτό δεν είναι η αρχή μιας επιδημίας, Δεν είναι η αρχή μιας πανδημίας, αλλά είναι η ιδανική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι οι επενδύσεις στην έρευνα για παθογόνους παράγοντες όπως αυτός είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι θεραπείες, τα τεστ ανίχνευσης και τα εμβόλια σώζουν ζωές”, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη η Μαρία Βαν Κέρκοβ, η οποία διευθύνει το Τμήμα Πρόληψης και Προετοιμασίας για επιδημίες και πανδημίες του ΠΟΥ.

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να “μείνει περιορισμένο” εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν “αλληλεγγύη”, δήλωσε ο ΠΟΥ.

“Πιστεύουμε” ότι το επεισόδιο αυτό “θα μείνει περιορισμένο εάν τα μέτρα δημόσιας υγείας εφαρμοστούν και εάν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη“, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμπντιραχμάν Μαχάμουντ, διευθυντής επιχειρήσεων στο Τμήμα Συναγερμού και Αντιμετώπισης σε έκτακτες υγειονομικές καταστάσεις του ΠΟΥ, ενώ κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε αρκετές χώρες.

Η Αργεντινή στέλνει κιτ για την ανίχνευση του χανταϊού

Παράλληλα, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η Αργεντινή στέλνει προς πέντε χώρες περίπου 2.500 κιτ για την ανίχνευση του χανταϊού, που αποτελεί το επίκεντρο διεθνούς υγειονομικού συναγερμού μετά τον εντοπισμό μιας εστίας σε κρουαζιερόπλοιο.

“Οργανώσαμε την αποστολή 2.500 διαγνωστικών κιτ από την Αργεντινή προς τα εργαστήρια πέντε χωρών”, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γεμπρεγέσους μιλώντας στους δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο ΠΟΥ “ενημέρωσε” τις 12 χώρες των 29 επιβατών του κρουαζιερόπλοιου όπου εντοπίστηκε εστία χανταϊού, οι οποίοι αποβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια μιας στάσης στις 24 Απριλίου στο βρετανικό νησί της Αγίας Ελένης.

Ο ΠΟΥ “ενημέρωσε τις 12 χώρες, των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη. Αυτές οι 12 χώρες είναι ο Καναδάς, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, η Σιγκαπούρη, η Σουηδία, η Ελβετία, η Τουρκία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ”, δήλωσε ο Γεμπρεγέσους στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

