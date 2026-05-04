LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: Reuters

Καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συμπληρώνει την 66η ημέρα από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ενώ στο διπλωματικό πεδίο καταγράφεται μια έντονη κινητικότητα με ανταλλαγή προτάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η στρατιωτική ένταση στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται, με τις ΗΠΑ να ξεκινούν μια γιγαντιαία επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας και το Ιράν να προειδοποιεί για κατάρρευση της εκεχειρίας.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 08:05 04/05/26

    CENTCOM: Στο Πακιστάν το πλήρωμα του κατασχεθέντος ιρανικού πλοίου «Touska»

    Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν τη μεταφορά του πληρώματος του πλοίου M/V Touska στο Πακιστάν, με σκοπό τον επαναπατρισμό τους στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). Το ιρανικό εμπορευματοκιβώτιο είχε καταληφθεί από τις ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν τον περασμένο μήνα, σε ένα περιστατικό που η Τεχεράνη χαρακτήρισε ως πράξη «πειρατείας».

     

    Ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, μιλώντας στο δίκτυο ABC, δήλωσε: «Σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν τη μεταφορά 22 μελών του πληρώματος του M/V Touska στο Πακιστάν για επαναπατρισμό».

     

    Το πλοίο είχε αναχαιτιστεί στις 20 Απριλίου, καθώς σύμφωνα με την Ουάσινγκτον επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ κατά του Ιράν.

     

    Σχετικά με την τύχη του πλοίου, ο Χόκινς πρόσθεσε: «Η επιμέλεια του Touska μεταβιβάζεται επί του παρόντος πίσω στην αρχική του ιδιοκτησία, αφού το πλοίο αναχαιτίστηκε και κατασχέθηκε ενώ επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά του Ιράν τον περασμένο μήνα».

     

    Σύμφωνα με τη CENTCOM, εκτός από τα 22 μέλη του πληρώματος, άλλοι έξι επιβάτες που επέβαιναν στο πλοίο μεταφέρθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε μη κατονομαζόμενη χώρα της περιοχής για να επαναπατριστούν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα έξι αυτά άτομα πιστεύεται πως είναι μέλη των οικογενειών του πληρώματος.

  • 08:00 04/05/26

    Ιράν: Στην αγχόνη 3 άνδρες κατηγορούμενοι για κατασκοπεία

    Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση τριών ανδρών που συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης, σε μια περίοδο που οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν κατακόρυφη αύξηση της κρατικής καταστολής.

     

    Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν τους εκτελεσθέντες ως τους Mehdi Rasouli, Mohammadreza Miri και Ebrahim Dolatabadi.

     

    Οι Rasouli και Miri χαρακτηρίστηκαν ως «στοιχεία της Μοσάντ» που ενεπλάκησαν σε αυτό που οι αρχές αποκάλεσαν «πραξικόπημα» τον Ιανουάριο του 2026. Η επίσημη ενημέρωση ανέφερε πως οι δύο άνδρες είχαν «άμεσο ρόλο» στη δολοφονία μέλους των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν κατά τη διάρκεια των γεγονότων. Ο Dolatabadi περιγράφηκε ως ηγετική φυσιογνωμία των ταραχών στην περιοχή Tabarsi, κατηγορούμενος ότι καθοδηγούσε ομάδες που ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω θανάτους.

     

     

    Το Σάββατο, δύο ακόμη άνδρες, οι Yaghoub Karimpour και Nasser Bekrzadeh, απαγχονίστηκαν στην Κεντρική Φυλακή της Ούρμια. Το δικαστικό κέντρο ενημέρωσης δήλωσε ότι οι εκτελέσεις έγιναν αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τις ποινές τους για «κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και συνεργασία με την υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ».

     

    Επιπλέον, την Κυριακή εκτελέστηκε στις φυλακές της Ούρμια ο πολιτικός κρατούμενος Mehrab Abdollahzadeh, γεννημένος το 1997, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2022 κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

     

    Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι το Ιράν έχει εκτελέσει τουλάχιστον 25 πολιτικούς κρατούμενους από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στις 28 Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη εργαλειοποιεί την πολεμική σύρραξη για να εξοντώσει την εσωτερική αντιπολίτευση.

  • 07:45 04/05/26

    Στενά του Ορμούζ: 20.000 ναυτικοί εγκλωβισμένοι σε 2.000 πλοία, σύμφωνα με τον ΙΜΟ

    Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του IMO (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός), από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε 2.000 πλοία που αδυνατούν να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

     

    Ο αποκλεισμός επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα της παγκόσμιας ναυτιλίας, καθώς στα εγκλωβισμένα πλοία περιλαμβάνονται πετρελαιοφόρα, δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου, πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, εμπορικά πλοία, αλλά και τουριστικά κρουαζιερόπλοια.

     

    Ο IMO αναφέρει ότι από την αρχή των εχθροπραξιών έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 19 επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 10 νεκρούς και 8 τραυματίες ναυτικούς. Παράλληλα, ο οργανισμός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς τα αποθέματα τροφίμων, καυσίμων και νερού στα πλοία που έχουν παγιδευτεί στον Κόλπο βρίσκονται σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα.

     

    Ο Νταμιέν Σεβαλιέ, διευθυντής του Τμήματος Θαλάσσιας Ασφάλειας του IMO, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης με μια χαρακτηριστική δήλωση: «Δεν υπάρχει προηγούμενο για τον εγκλωβισμό τόσων πολλών ναυτικών στη σύγχρονη εποχή».

     

    Ο IMO καλεί «όλα τα μέρη της σύγκρουσης να αποκλιμακώσουν τις επιθέσεις, έτσι ώστε οι ναυτικοί να μπορέσουν να απομακρυνθούν με ασφάλεια».

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως οι ΗΠΑ διεξάγουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με την ιρανική πλευρά, οι οποίες «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους». Παράλληλα, εμφανίζεται να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Μιλώντας στο ισραηλινό δίκτυο Kan News, ανέφερε πως εξέτασε όλα τα δεδομένα αλλά θεωρεί την πρόταση «απαράδεκτη», σημειώνοντας ότι είναι «μη συμφέρουσα για τις ΗΠΑ».
  • Η CENTCOM ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης «Project Freedom» από τις 4 Μαΐου, με στόχο την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ. Η δύναμη κρούσης είναι εντυπωσιακή, περιλαμβάνοντας 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αντιτορπιλικά, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και μη επανδρωμένες πλατφόρμες.
  • Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, τα αμερικανικά πλοία θα βρίσκονται «στην περιοχή» για την αποτροπή επιθέσεων, χωρίς απαραίτητα να συνοδεύουν κάθε εμπορικό πλοίο.
  • Ο Εμπραχίμ Αζιζί, επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, ξεκαθάρισε πως οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο καθεστώς των Στενών «θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας».
  • Η UKMTO επιβεβαίωσε ότι δεξαμενόπλοιο επλήγη από βλήματα 78 ναυτικά μίλια βόρεια της Φουτζέιρα, στα ΗΑΕ. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, ωστόσο το περιστατικό υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της ζώνης.
  • Το Ιράν αξιολογεί την αμερικανική απάντηση στην πρότασή του. Η Τεχεράνη απαιτεί τερματισμό του πολέμου σε 30 ημέρες και εγγυήσεις για μη επιθετικότητας, με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκεΐ, να διευκρινίζει: «Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν πυρηνικές διαπραγματεύσεις», καθώς η πρόταση «επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τερματισμό του πολέμου».

