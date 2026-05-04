LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση τριών ανδρών που συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης, σε μια περίοδο που οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν κατακόρυφη αύξηση της κρατικής καταστολής.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν τους εκτελεσθέντες ως τους Mehdi Rasouli, Mohammadreza Miri και Ebrahim Dolatabadi.
Οι Rasouli και Miri χαρακτηρίστηκαν ως «στοιχεία της Μοσάντ» που ενεπλάκησαν σε αυτό που οι αρχές αποκάλεσαν «πραξικόπημα» τον Ιανουάριο του 2026. Η επίσημη ενημέρωση ανέφερε πως οι δύο άνδρες είχαν «άμεσο ρόλο» στη δολοφονία μέλους των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν κατά τη διάρκεια των γεγονότων. Ο Dolatabadi περιγράφηκε ως ηγετική φυσιογνωμία των ταραχών στην περιοχή Tabarsi, κατηγορούμενος ότι καθοδηγούσε ομάδες που ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω θανάτους.
Το Σάββατο, δύο ακόμη άνδρες, οι Yaghoub Karimpour και Nasser Bekrzadeh, απαγχονίστηκαν στην Κεντρική Φυλακή της Ούρμια. Το δικαστικό κέντρο ενημέρωσης δήλωσε ότι οι εκτελέσεις έγιναν αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τις ποινές τους για «κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και συνεργασία με την υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ».
Επιπλέον, την Κυριακή εκτελέστηκε στις φυλακές της Ούρμια ο πολιτικός κρατούμενος Mehrab Abdollahzadeh, γεννημένος το 1997, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2022 κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».
Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι το Ιράν έχει εκτελέσει τουλάχιστον 25 πολιτικούς κρατούμενους από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στις 28 Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη εργαλειοποιεί την πολεμική σύρραξη για να εξοντώσει την εσωτερική αντιπολίτευση.