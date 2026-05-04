Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 2+1 αλλαγές στις ρυθμίσεις οφειλών – Ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από τον Ιούνιο, ποιοι ωφελούνται και τι πρέπει να προσέξουν

Με τρεις σημαντικές αλλαγές αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι έως τον Σεπτέμβριο χιλιάδες οφειλέτες που θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσα από τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά σταδιακά σε περαιτέρω βελτίωση της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προκειμένου να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους σε δημόσιο και ιδιώτες όσο το δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες. Προς αυτή την κατεύθυνση έως τις αρχές του Φθινοπώρου αναμένεται να έχουν υλοποιηθεί τρεις σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν στόχο ευνοϊκότερες ρυθμίσεις και αφετέρου την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Χρέη από 5.000 ευρώ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα ξεκινήσει να υλοποιείται από τον Ιούνιο. Αναλυτικά:

Πρώτον, έως τα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα σε 300.000 και πλέον οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη από 5.000 ευρώ που έχουν σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Οι οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ είναι ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού όταν τα χρέη ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ. Έτσι οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν με ελάχιστη μηνιαία δόση ακόμη και τα 30 ευρώ.

Για παράδειγμα κάποιος που οφείλει στην τράπεζα 7.500 ευρώ θα μπορεί να εξοφλήσει το συγκεκριμένο ποσό σε έως 250 δόσεις. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι ο αριθμός των δόσεων προκύπτει ανάλογα με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση οι οφειλέτες πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να ρυθμίσουν χρέη προς το Δημόσιο σε έως 240 και προς τις τράπεζες σε έως 420 δόσεις. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι όσοι έχουν οφειλές κάτω από τα 5.000 ευρώ θα μπορούν να τις ρυθμίσουν σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία τον Μάρτιο κατεγράφη το υψηλότερο επίπεδο ρυθμίσεων που έχει επιτευχθεί ποτέ μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, αφού πραγματοποιήθηκαν σε ένα μήνα 2.879 ρυθμίσεις. Συνολικά ήδη μέσω του εξωδικαστικού έχουν πραγματοποιηθεί 60.000 ρυθμίσεις οφειλών που ξεπερνάνε τα 18 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Θεώνη Αλαμπάση, Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους τονίζει ότι «με τις νέες ρυθμίσεις, αφενός για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, με τη διεύρυνση των ορίων του εξωδικαστικού και τις 72 δόσεις και αφετέρου τη ρύθμιση για την αποπληρωμή και προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού δίνεται η πλέον αποτελεσματική απάντηση στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους πολιτών και επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά, με αυτοματοποιημένη διαδικασία δίνεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να προβεί στην αποπληρωμή της αξίας της κύριας κατοικίας του και τη διάσωση αυτής, με παράλληλη ρευστοποίηση άλλων δευτερευόντων ακινήτων, η οποία στην ουσία της μεταφράζεται σε μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και πιο διαχειρίσιμη δόση».

Επίσης, όπως επισημαίνει η Θεώνη Αλαμπάση «τα διευρυμένα όρια του εξωδικαστικού και οι 72 δόσεις δίνουν διέξοδο σε περισσότερο από 1 εκ οφειλέτες με μικρότερες οφειλές οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στον εξωδικαστικό. Με τα μέτρα αυτά, η πολιτεία δείχνει έμπρακτα ότι παρέχει στους πολίτες τα εργαλεία για την διευθέτηση των οφειλών τους και την επαναφορά σε κανονικότητα».

Πρώτη κατοικία

Δεύτερον, τον Ιούλιο θα υπάρξει μέσω νέας διάταξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Με την ψήφιση της διάταξης οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν διακανονισμό κυρίως για την κύρια κατοικία τους και να την διαχωρίσουν από τα υπόλοιπα χρέη και την περιουσία τους. Θα αφορά το σύνολο των οφειλών προς Δημόσιο και τράπεζες και θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική περιουσιακή κατάσταση του πολίτη. Ειδικότερα, οι οφειλέτες θα μπορούν να διασώσουν την κατοικία τους και να επιτύχουν χαμηλότερο ποσό μηνιαίων δόσεων που θα είναι προσαρμοσμένο στην αξία του ακινήτου τους και στο εισόδημα τους. Η υπόλοιπη περιουσία θα ρευστοποιείται μέσω της διαδικασίας πλειστηριασμών και τα έσοδα θα κατευθύνονται στην εξόφληση των υπόλοιπων χρεών. Ο οφειλέτης θα μπορεί είτε να αποδεχθεί τη ρύθμιση που θα προκύπτει ή και να την απορρίψει. Εάν γίνει αποδοχή, τότε θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα προβλέπει τη σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της πρώτης κατοικίας, αλλά η διατήρησή της θα εξαρτάται από τη συνεπή τήρηση των όρων.

Ουσιαστικά το νέο πλαίσιο θα αφορά μόνο στην αξία της πρώτης κατοικίας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ισχύει.

Νέος Φορέας

Τρίτον, τον Σεπτέμβριο αναμένεται να δημιουργηθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες δανειολήπτες να γλιτώσουν τις εξώσεις παραμένοντας στις κατοικίες τους, έχοντας το δικαίωμα επαναγοράς εφόσον ανακάμψουν οικονομικά. Ο νέος Φορέας θα απευθύνεται σε ευάλωτους οφειλέτες, δηλαδή όσους έχουν εισοδήματα από 7.500 ευρώ ο άγαμος έως 21.000 οικογένειες με 3 παιδιά.

Ο Φορέας θα αγοράζει την πρώτη κατοικία του οφειλέτη, και θα έχει την υποχρέωση να την μισθώνει στον πολίτη για έως 12 έτη, όπως επίσης να του δίνει την δυνατότητα να την επαναγοράσει στο 70% της αξίας του ακινήτου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο νέος Φορέας, το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης παραμένει σε ισχύ, αναστέλλοντας τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας και παρέχοντας κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως και 210 ευρώ.