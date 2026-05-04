Καιρός: «Διπρόσωπος» με τοπικές βροχές και ηλιοφάνεια – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

«Διπρόσωπος» θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, καθώς η ΕΜΥ προβλέπει τοπικές βροχές σε περιοχές της ανατολικής και νησιωτικής Ελλάδας, αλλά και γενικά αίθριο σκηνικό στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ο καιρός θα παρουσιάσει βαθμιαία βελτίωση μέσα στην ημέρα.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά τμήματα θα αγγίξουν τοπικά τα 8 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά τους 22 βαθμούς. Στο Αιγαίο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά.

Στη Θράκη αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν. Στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το μεσημέρι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το μεσημέρι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Καιρός: Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, όπου νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και από το απόγευμα στην Κρήτη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου νωρίς το πρωί στα νοτιότερα τμήματα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026