Τεχεράνη: «Καμία διέλευση από το Ορμούζ χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις μας» – Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ

Σε μια κίνηση που κλιμακώνει κατακόρυφα την ένταση στα Στενά του Ορμούζ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή πρέπει πλέον να διεξάγεται αποκλειστικά σε συντονισμό με τις ιρανικές στρατιωτικές μονάδες, στέλνοντας παράλληλα ένα αυστηρό μήνυμα προς το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της ενιαίας διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη «διατηρεί πλήρως και διαχειρίζεται δυναμικά» την ασφάλεια στα Στενά, υπογραμμίζοντας ότι οι δυνάμεις του θα «απαντήσουν σκληρά» σε οποιαδήποτε απειλή, σε οποιοδήποτε επίπεδο και σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μια ρητή προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον να μην πλησιάσουν ή εισέλθουν τα πλοία της στα Στενά, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις των ΗΠΑ ως «επιθετικές ενέργειες» που θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Τελεσίγραφο προς εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια

Το Ιράν κατέστησε σαφές ότι όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα οφείλουν να απέχουν από κάθε μετακίνηση, εάν δεν έχει προηγηθεί συντονισμός με τις ιρανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην περιοχή.

Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων έστειλε επίσης ένα μήνυμα προς τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή: «Οι υποστηρικτές της μοχθηρής Αμερικής θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην προβούν σε καμία ενέργεια που θα οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη μεταμέλεια, διότι η επιθετική ενέργεια της Αμερικής να διαταράξει την τρέχουσα κατάσταση δεν θα έχει άλλο αποτέλεσμα από το να περιπλέξει την κατάσταση και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων σε αυτή την περιοχή».