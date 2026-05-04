Ρέθυμνο: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό ενώ περνούσαν αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

Από θαύμα δεν συνέβη τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Κυριακής (3/5) στην Εθνική Οδό στον κόμβο εισόδου για το Ρέθυμνο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr, ένα λευκό αυτοκίνητο, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα την ώρα που στον δρόμο υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα, με τον κίνδυνο να είναι μεγάλος.

Ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι οδηγεί ανάποδα, μετακίνησε το αυτοκίνητο στην άκρη ώστε να μη διατρέχουν κίνδυνο οι υπόλοιποι οδηγοί και εν συνεχεία κατάφερε να φύγει με ασφάλεια.

Οι διερχόμενοι από το σημείο οδηγοί προσπάθησαν να χαμηλώσουν ταχύτητα και να αποφύγουν το αυτοκίνητο που ήταν σταματημένο, πριν προκληθεί κάποιο ατύχημα.

