Βασιλική οικογένεια: Έγκυος στο τρίτο της παιδί η πριγκίπισσα Ευγενία – Το υπερηχογράφημα που δημοσίευσε το Μπάκιγχαμ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Lifestyle

Πριγκίπισσα Ευγενία
Φωτογραφία: Reuters

Τα ευχάριστα νέα για την εγκυμοσύνη της πριγκίπισσας Ευγενίας ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, επιβεβαιώνοντας πως η 36χρονη πριγκίπισσα και ο σύζυγός της, Τζακ Μπρούκσμπανκ, περιμένουν το τρίτο τους παιδί.

Στην επίσημη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Παλάτι ανέφερε: «Ο Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλιάς έχει ενημερωθεί και είναι ευτυχής με την είδηση».


Το μήνυμα πρόσθετε επίσης πως τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ο 5χρονος Όγκαστ και ο 2 ετών Έρνεστ, είναι «επίσης πολύ ενθουσιασμένα που ένα ακόμα αδελφάκι θα προστεθεί στην οικογένεια».

Η ανακοίνωση στο Instagram

Από την πλευρά της, η πριγκίπισσα Ευγενία μοιράστηκε τη χαρά της και μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, ανεβάζοντας την ίδια φωτογραφία των δύο γιων της.

Στην εικόνα, ο Έρνεστ -φορώντας εμφάνιση της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι- και ο Όγκαστ κρατούν μια φωτογραφία από το υπερηχογράφημα του μωρού.

Η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία έγραφε: «Το μωρό Μπρούκσμπανκ αναμένεται το 2026!».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie)

Η σειρά διαδοχής και η οικογένεια

Το νέο μέλος της οικογένειας, που αναμένεται να γεννηθεί αυτό το καλοκαίρι, θα είναι 15ο στη σειρά διαδοχής για τον θρόνο, ξεπερνώντας τον θείο της Ευγενίας, Δούκα του Εδιμβούργου, πρίγκιπα Εδουάρδο.

Παράλληλα, θα είναι το πέμπτο εγγόνι του (έκπτωτου πρίγκιπα) Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, μετά τη γέννηση της κόρης της πριγκίπισσας Βεατρίκης, Αθηνάς Μαπέλι Μότζι, τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie)


Σημειώνεται πως τον περασμένο Φεβρουάριο κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που ήθελαν την πριγκίπισσα Ευγενία να έχει διακόψει κάθε επαφή με τον πατέρα της, λόγω των δεσμών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Επέτειοι και ορόσημα

Τα νέα της εγκυμοσύνης ήρθαν σε μια περίοδο εορτασμών για την οικογένεια, καθώς ο Τζακ Μπρούκσμπανκ γιόρτασε τα 40ά του γενέθλια την περασμένη Κυριακή.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Οκτώβριο του 2018.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie)


Υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί τον Φεβρουάριο του 2021, ενώ ο δεύτερος γιος τους, Έρνεστ, γεννήθηκε τον Μάιο του 2023.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie)

Με πληροφορίες από: BBC, Metro UK

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Μαγνήσιο: Ποιο συμπλήρωμα να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας – Σε ποιες τροφές υπάρχει

Πιερρακάκης στο Bloomberg: «Η Ευρώπη είναι έτοιμη να απαντήσει» – Η πρώτη αντίδραση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς

Καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες: Δικαίωμα υπαναχώρησης και «κόφτης» στα πανωτόκια – Όλες οι αλλαγές

Σταματήστε να επιτρέπετε στην Google να παρακολουθεί κάθε σας κίνηση — Πώς να διαγράψετε το ιστορικό αναζήτησής σας το 2026

Επιστήμονες μέτρησαν τον «αρνητικό χρόνο» στο εργαστήριο – Μήπως το «ταξίδι στον χρόνο» είναι προ των πυλών;
περισσότερα
14:27 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Αφροδίτη Χατζημηνά για τον πατέρα της κόρης της: «Είναι σαν δεύτερη μάνα – Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση»

Την Αφροδίτη Χατζημηνά υποδέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του το πρωί της Δευτέρας 4 Μα...
13:44 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν νοσηλεύεται, είναι στο σπίτι της», ξεκαθαρίζει συνεργάτιδά της

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο TikTok και αφορούσε την κατάσταση της υγείας της Ζωζώς...
13:02 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Ελένη Καρακάση για την αναδοχή: «Έχει όλο αυτό το σκαμπανέβασμα που έχουν οι ορμόνες μιας γυναίκας στην εγκυμοσύνη»

Η Ελένη Καρακάση σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Buongiorno», μίλησε για τη διαδικασία αναδοχ...
12:22 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Αλέκος Συσσοβίτης: «Τέσσερις μήνες, δεν τον άφησα ούτε λεπτό – Θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή μου»

Καλεσμένος στο «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, ήταν ο Αλέκος Συσσοβίτης τη Δευτέρα 4 Μ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς