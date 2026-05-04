Βασιλική οικογένεια: Έγκυος στο τρίτο της παιδί η πριγκίπισσα Ευγενία – Το υπερηχογράφημα που δημοσίευσε το Μπάκιγχαμ

Τα ευχάριστα νέα για την εγκυμοσύνη της πριγκίπισσας Ευγενίας ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, επιβεβαιώνοντας πως η 36χρονη πριγκίπισσα και ο σύζυγός της, Τζακ Μπρούκσμπανκ, περιμένουν το τρίτο τους παιδί.

Στην επίσημη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Παλάτι ανέφερε: «Ο Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλιάς έχει ενημερωθεί και είναι ευτυχής με την είδηση».

Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting their third child together, due this summer. August (aged 5) and Ernest (aged 2) are also very excited to have another sibling join the family. His Majesty The King… pic.twitter.com/gO91cRJO7u — The Royal Family (@RoyalFamily) May 4, 2026



Το μήνυμα πρόσθετε επίσης πως τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ο 5χρονος Όγκαστ και ο 2 ετών Έρνεστ, είναι «επίσης πολύ ενθουσιασμένα που ένα ακόμα αδελφάκι θα προστεθεί στην οικογένεια».

Η ανακοίνωση στο Instagram

Από την πλευρά της, η πριγκίπισσα Ευγενία μοιράστηκε τη χαρά της και μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, ανεβάζοντας την ίδια φωτογραφία των δύο γιων της.

Στην εικόνα, ο Έρνεστ -φορώντας εμφάνιση της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι- και ο Όγκαστ κρατούν μια φωτογραφία από το υπερηχογράφημα του μωρού.

Η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία έγραφε: «Το μωρό Μπρούκσμπανκ αναμένεται το 2026!».

Η σειρά διαδοχής και η οικογένεια

Το νέο μέλος της οικογένειας, που αναμένεται να γεννηθεί αυτό το καλοκαίρι, θα είναι 15ο στη σειρά διαδοχής για τον θρόνο, ξεπερνώντας τον θείο της Ευγενίας, Δούκα του Εδιμβούργου, πρίγκιπα Εδουάρδο.

Παράλληλα, θα είναι το πέμπτο εγγόνι του (έκπτωτου πρίγκιπα) Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, μετά τη γέννηση της κόρης της πριγκίπισσας Βεατρίκης, Αθηνάς Μαπέλι Μότζι, τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Φεβρουάριο κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που ήθελαν την πριγκίπισσα Ευγενία να έχει διακόψει κάθε επαφή με τον πατέρα της, λόγω των δεσμών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Επέτειοι και ορόσημα

Τα νέα της εγκυμοσύνης ήρθαν σε μια περίοδο εορτασμών για την οικογένεια, καθώς ο Τζακ Μπρούκσμπανκ γιόρτασε τα 40ά του γενέθλια την περασμένη Κυριακή.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Οκτώβριο του 2018.

Υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί τον Φεβρουάριο του 2021, ενώ ο δεύτερος γιος τους, Έρνεστ, γεννήθηκε τον Μάιο του 2023.

Με πληροφορίες από: BBC, Metro UK