Αφροδίτη Χατζημηνά για τον πατέρα της κόρης της: «Είναι σαν δεύτερη μάνα – Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση»

Την Αφροδίτη Χατζημηνά υποδέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου. Η τραγουδίστρια, η οποία φέτος συμμετέχει στο «Your Face Sounds Familiar», μίλησε στη συνέντευξή της για την προσωπική της ζωή, κάνοντας μία ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην σύντροφό της, με τον οποίο έχει αποκτήσει μία κόρη.

Μιλώντας για το παιδί της, η Αφροδίτη Χατζημηνά εξομολογήθηκε πως: «Έχω μία κόρη 4,5 ετών. Από μικρή τα έκανα όλα. Όλα τα έχω κάνει! Την λένε Αντιγόνη και πάει προνήπιο. Δεν θα έλεγα ότι μου μοιάζει. Είναι ο καημός μου, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά, μεγαλώνοντας, έχει πάρει το ταπεραμέντο μου».

Η αναφορά στον πατέρα της κόρης της

Ακόμα, η τραγουδίστρια είπε στη συνέντευξή της πως: «Δεν είμαστε μαζί με τον μπαμπά της κόρης μου. Έχω πάρα πολύ βοήθεια, δηλαδή ο μπαμπάς της είναι σαν δεύτερη μάνα».

«Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, αγαπιόμαστε, υπάρχει τέλεια επικοινωνία. Είμαι πολύ τυχερή. Δεν είχα ποτέ θέμα, δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα στη δουλειά μου, άρα θα πω ότι είμαι από τις πολύ τυχερές», εξήγησε.