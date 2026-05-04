Μαρινάκης: Ο κ. Τσίπρας νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα τον διαψεύδει, αλλά θα πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς κατά το briefing για τα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την άρνησή του να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το 2015, απάντησε τα εξής: «Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και να είναι Κυριακή. Απάντησαν οι συνάδελφοί σας. Κατηγορήθηκαν για κάτι που υποτίθεται γράφεται στο βιβλίο και δεν το γράφουν, δεν υπάρχει τέτοια αναφορά».

«Ή δεν τον διάβασε το βιβλίο ο κ. Τσίπρας ή λέει ψέματα. Ας δει ο κόσμος και αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά και κάθε άλλη και ας κρίνει. Αντιλαμβάνομαι ότι νιώθει αμήχανα ο κ. Τσίπρας όταν η πραγματικότητα τον διαψεύδει αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας ο κ. Τσίπρας. Ας κάτσουν να δουν και στο ΠΑΣΟΚ τον νέο τους εν δυνάμει εταίρο, να θυμηθούν τα έργα και τις ημέρες του» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης είπε πως ακόμα και αν ίσχυε αυτός ο συλλογισμός επιβεβαιώνεται πως ο κ. Τσίπρας δεν έχει διαβάσει το βιβλίο. «Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να ξαναγράψει την ιστορία ακόμα και επιτιθέμενες σε δημοσιογράφος, του προκαλεί αμηχανία, θα ήθελα να αποφύγει την υπενθύμιση», πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση στηρίζει απόλυτα τη δικαιοσύνη και τον ανεξάρτητο ρόλο της»

Ερωτηθείς για τοποθετήσεις του εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλα και σχετική ανακοίνωση του ΔΣΑ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν θα σχολιάσει όσα έχουν ειπωθεί σε απόρρητη διαδικασία, στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας. «Ο κ. Τζαβέλας είναι ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου, είναι υπόδειξη της δικαιοσύνης στην κυβέρνηση για τη θέση αυτή, εξέδωσε απόφαση που απαγορεύεται να σχολιάσουμε, δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτόν τον θεσμικό κατήγορο επιθέσεων στη δικαιοσύνη, υπάρχει μια διάταξη, μια απόφαση, εφαρμόστηκε ο νόμος. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τον οποιοδήποτε δικαστικό λειτουργό. Τελεία παύλα. Κανένα άλλο σχόλιο. Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις», πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση στηρίζει απόλυτα τη δικαιοσύνη και τον ανεξάρτητο ρόλο της. Τη στηρίζει σε κάθε βαθμίδα. Και αυτονοήτως αφήνεις στους ανθρώπους αυτούς να εκδίδουν τις διατάξεις, τις αποφάσεις και τα βουλεύματα που κρίνουν χωρίς να επιτρέπουμε -δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε- σε κάθε άσχετο με τη δικαιοσύνη να παριστάνει τον δικαστή ή το εισαγγελέα είτε από ένα πληκτρολόγιο είτε από ένα σταθμό. Κάποιοι που ταυτίζονται με τους λαϊκιστές αυτή τη συμπεριφορά θα τη βρουν μπροστά τους», συμπλήρωσε.

«Η πρόταση αυτή του κ. Ανδρουλάκη έχει πλήρως αποδομηθεί»

Για την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για 4ημερη εργασία και αν θα μπορούσε πιλοτικά να εφαρμοστεί σε εταιρείες με υπερκέρδη όπως οι τράπεζες, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ κατάλαβε ότι θα οδηγούσε αυτή η πρόταση σε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύνονταν. «Η πρόταση αυτή έχει πλήρως αποδομηθεί. Στο δημόσιο λόγο τους την αναπροσαρμόζουν, το πάνε στο μπορεί. Είναι και υποκριτική γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε καταψηφίσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που έδινε τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση σε συμφωνία με εργαζόμενο για 4ημερη εργασία. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε μια πρόταση, προφανώς δεν θυμόταν ότι για τον ίδιο θέμα το κόμμα του δεν είχε ψηφίσει. Είναι άλλο πράγμα κάτι προαιρετικό κατόπιν συμφωνίας σε συγκεκριμένους κλάδους και διαφορετικό να είναι υποχρεωτικό και με άλλη λογική. Το βασικό που προκύπτει είναι ότι στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχουν καταλάβει σε ποια χώρα ζουν», σημείωσε. Σε ερώτηση για τις επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν στην ώρα τους, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως έχει αυστηροποιηθεί όσο παραπάνω μπορούσε η σχετική νομοθεσία και αυτό αποδεικνύεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. «Αν δει κανείς τα επίσημα στοιχεία, όχι μόνο το ποσοστό της ανεργίας και στο σύνολο του πληθυσμού που είναι το χαμηλότερο των τελευταίων 20 ετών, ακόμα και σε απόλυτο αριθμό είναι μειωμένη η ανεργία. Δείτε τον αριθμό των υπερωριών που δηλώνονται, δείτε την εκτόξευση των ελέγχων», ανέφερε.

«Τελείωσε η ασυδοσία στα πανεπιστήμια»

Αναφερόμενος σε περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως δεν έχουν αλλάξει τα αρρωστημένα μυαλά και οι εγκληματίες. Πρόσθεσε πως έχει αλλάξει ο νόμος και η εφαρμογή του και όπου διαπιστωθούν ευθύνες ποινικές εν ενεργεία φοιτητών θα υποστούν τις προβλεπόμενες πειθαρχικές συνέπειες, αντίστοιχα και οι ακαδημαϊκοί. «Τελείωσε η ασυδοσία στα πανεπιστήμια. Η εγκληματικότητα δεν μπορεί να εξαφανιστεί αλλά είναι διαφορετική η αντιμετώπιση. Το πάρτυ τελείωσε», υπογράμμισε.

Για την κριτική της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση ότι η πρωτοβουλία για τη ρύθμιση για τα πανωτόκια έρχεται από την ΕΕ και δεν είναι δική της, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως πρόκειται για σημαντική κίνηση για τους καταναλωτές γιατί μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, σε καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών. «Είναι δύο οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα πρέπει να τεθούν μέχρι τον Νοέμβριο του 2026. Το ακριβές περιεχόμενο της νομοθέτησης είναι στην αρμοδιότητα της κάθε χώρας», διευκρίνισε και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες της εν λόγω ρύθμισης. «Καλύτερα η αντιπολίτευση να μιλήσει για την ουσία όσων κάνουμε και ας αφήσει αντιπαραθέσεις που δεν αγγίζουν την κοινωνία», σημείωσε. Σε ερώτηση γιατί να μην επεκταθεί αυτή η ρύθμιση και σε στεγαστικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει λάβει πάρα πολλά μέτρα προστασίας των δανειοληπτών και που προσθέτουν υποχρεώσεις στις τράπεζες.

Ερωτηθείς για την επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού σε διεθνή ύδατα, ανέφερε υπάρχει και νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου εξωτερικών και τόνισε πως οι ελληνικές αρχές έδρασαν υποδειγματικά, κάτι που αναγνωρίστηκε από τα γειτονικά κράτη.

Για την αυστηροποίηση των προστίμων για παραβίαση του ΚΟΚ ενώ την ίδια ώρα κυκλοφορούν ανασφάλιστα πατίνια, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως δεν υπάρχει πιο τραγική στρατηγική από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και το γεγονός ότι έχουμε καταγράψει τα καλύτερα δυνατά στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη δείχνει ότι η πολιτική αποδίδει.

«Δεν ισχύει ότι δεν υπάρχουν προβλέψεις στον νέο ΚΟΚ για τα πατίνια. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια πληροφορία ότι επίκειται κάποια νομοθέτηση. Σίγουρα και το πρόσφατο περιστατικό μας συγκλόνισε όλους. Εδώ χρειάζεται μια ισορροπία. Θεωρώ και αυτό είναι προσωπική μου γνώμη, ότι όταν βάζουμε στο ζύγι την ασφάλεια με οποιοδήποτε άλλο θα πρέπει να κερδίζει η ασφάλεια», συμπλήρωσε.

Για την τιμή της βενζίνης και αν θα μειωθεί ο ΕΦΚ, ο κ. Μαρινάκης είπε πως επί της αρχής ακούει με μεγάλη προσοχή της συζήτηση για μείωση φόρων και πως η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. «Πρέπει να βγαίνει ο λογαριασμός και αυτό να περνάει στον καταναλωτή. Επί της αρχής είμαστε θετικοί στη μείωση κάθε φορολογικού συντελεστή. Το κράτος προτεραιοποιεί πολιτικές με βάση τις ανάγκες», σημείωσε. Πρόσθεσε πως η μείωση του ΕΦΚ θα έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. «Αν αυτό το επιλέγαμε στη ΔΕΘ, δεν θα είχαμε μηδενίσει το φόρο στους νέους, στους τρίτεκνους. Προτιμήσαμε το κόστος αυτό να δοθεί, στη μείωση του φόρου εισοδήματος που αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων», συμπλήρωσε.

Για τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ

Για τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη και αν υπάρχει κόκκινη γραμμή στην κριτική όπως αναφέρουν δημοσιεύματα απάντησε πως «δεν ξέρω πόσες φορές έχει προεξοφληθεί δύσκολη ΚΟ και πόσες φορές όλα αυτά έχουν πέσει στο κενό, άλλη μια φορά θα γίνει και αυτό».

«Σήμερα έχουμε ηχηρή παραίτηση στο ΠΑΣΟΚ, ένα υπό διαμόρφωση κόμμα και έναν ΣΥΡΙΖΑ που λειτουργεί μέχρι να δημιουργηθεί ένα άλλο κόμμα. Εμείς με τα του οίκου μας ασχολούμαστε. Η ΝΔ μετά από κάθε ΚΟ και κάθε συνέδριο βγαίνει πιο δυνατή γιατί επιδιώκει την κριτική και αυτή μετατρέπεται σε πολιτικές και αποφάσεις», πρόσθεσε.

Για την παραίτηση του κ. Καστανίδη και όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «σίγουρα είναι μια ηχηρή παραίτηση» και πρόσθεσε πως «υπάρχουν πιο βαθύτεροι γνώστες του χώρου αυτού να σχολιάσουν αυτή την παραίτηση». «Σίγουρα θα πιαστώ από την φράση “το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη”. Συμπράττει με εκείνους που είτε από την πάνω είτε από την κάτω πλατεία κατηγορούσαν τα ίδια του τα στελέχη για προδότες, γερμανοτσολιάδες και κάποιους τους έστειλαν στη δικαιοσύνη με στημένες διαδικασίες. Το κόμμα που ήταν θύμα της λάσπης, έχει φτάσει στο σημείο να θεωρεί συνομιλητές του τους θύτες. Στο συνέδριο το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να πάρουν απόφαση ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη ΝΔ», ανέφερε.