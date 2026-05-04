Γιάννης Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Εκτός πραγματικότητας δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων – Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν απειλούμαστε και από κανέναν

Για την οικονομία, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μίλησε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Σχετικά με το «μπλόκο» στα πανωτόκια με νέο νομοσχέδιο για δάνεια έως 100.000 ευρώ, που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε λόγο για μία πολύ σημαντική απόφαση, ενώ αναφορικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Μακάριου Λαζαρίδη, σχολίασε ότι δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική.

«Έχουν να κάνουν, δυστυχώς, με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που είναι στα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία. Δεν με εκφράζει» τόνισε ο κ. Λοβέρδος, ενώ κληθείς να διευκρινίσει γιατί μιλάει για σκανδαλολογία και αν θεωρεί πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο, απάντησε: «Το ότι υπήρξε κακή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αμφισβητώ και ούτε το αμφισβήτησα ποτέ. Από εκεί και πέρα όμως, πάνω στη βάση αυτού του υπαρκτού σκανδάλου, που κάποια λαμόγια πήραν χρήμα που δεν δικαιούντο, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια συμμορία με κεντρική καθοδήγηση, η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου».

«Δεν ισχύει. Άλλο πράγμα, τα λαμόγια τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τις όποιες αδυναμίες του σύστηματος για να βγάλουν παρανόμως χρήμα και τα οποία δεν είναι απαραίτητα νεοδημοκράτες -και δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχονται γιατί τα λαμόγια δεν έχουν κομματική ιδεολογική ταυτότητα- και άλλο να λέμε ότι ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία και ότι έστησε αυτή την ιστορία. Δεν την έστησε η Νέα Δημοκρατία και είναι άδικο να λέγεται για όλους εμάς, που δεν έχουμε διασπαθίσει ούτε 1 ευρώ δημοσίου χρήματος» πρόσθεσε.

Τι είπε για την οικονομία και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ερωτηθείς εάν θα είναι η οικονομία το βασικό ζήτημα που θα παίξει ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση, λόγω και της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σημείωσε: «Προφανώς και δεν θα παίξει μόνο στις εκλογές ρόλο, θα παίξει στην πορεία της Ελλάδας και της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου το προσεχές μέλλον.

Αυτό είναι το μείζον θέμα. Με αυτό έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι νυχθημερόν. Η κυβέρνηση ασχολείται πράγματι. Η κατάσταση στην οικονομία είναι κρίσιμη, όσο συνεχίζεται αυτή η ιδιότυπη κατάσταση – δεν θα την έλεγα και πόλεμο, είναι μια υβριδική κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο σφίγγουν πάρα πολύ τα όρια αντοχής των οικονομιών, όχι μόνο της Ελλάδας, του κόσμου ολόκληρου. Και δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλη αγωνία μη τυχόν, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βρεθούμε ενώπιον μιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης, στην οποία η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να κρατήσουμε αντιστάσεις. Πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε και το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο».

«Γι’ αυτό η κυβέρνηση δύο φορές έχει κρατήσει άμυνες, για να μπορεί να μην είναι εκτεθειμένη στον δημόσιο δανεισμό, ο οποίος ήταν η θηλιά που πάντα έσφιγγε την ελληνική οικονομία και το δεύτερο είναι να υπάρχουν αποθέματα να αντιμετωπίσουμε στο ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης» συμπλήρωσε ο κ. Λοβέρδος.

«Η παρέμβαση Μητσοτάκη για την κοινή Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική- στα θέματα αυτά που τώρα πλήττουν ολόκληρη την Ευρώπη- νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να χαιρετίζουμε και αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Μην τα βλέπουμε μόνο με την τοξικότητα που πολύ συχνά επικρατεί στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, αλλά να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στην ευρύτερη εικόνα. Η ευρύτερη εικόνα είναι η συνέχιση αυτής της ιδιότυπης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία, βέβαια, έχουν επιβαρύνει δυσθεώρητα την κατάσταση στην οικονομία και κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και εκεί πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση, όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε», ανέφερε σε άλλο σημείο ο κ. Λοβέρδος.

Τι είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με τη στάση που θα κρατήσει η ΝΔ απέναντι στα αιτήματα – τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς – για προανακριτική επιτροπή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν πως η πλειοψηφία προσανατολίζεται στο «όχι», είπε:

«Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το αποκλείω να πει όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κρίνει τα δεδομένα και ανάλογα με το πώς θα τα κρίνει, θα πάρει και τις αποφάσεις του. Αλλά να ξέρετε πως ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με πλήρη συναίσθηση της κατάστασης, χωρίς να εξωραΐζουμε πράγματα, αλλά με υπευθυνότητα απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στην Ευρώπη.

Δεν πρόκειται να στείλουμε στα σκυλιά, κανέναν χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που προβλέπονται από την έννομη τάξη, αλλά και δεν πρόκειται να αποκρύψουμε το παραμικρό, όπως κατά τη γνώμη μου κάναμε σε όλες τις υποθέσεις».

Κληθείς να σχολιάσει ότι στην περίπτωση που η ΝΔ πει «όχι», θα δημιουργηθεί η αίσθηση της συγκάλυψης, τόνισε: «Είναι μια άποψη αυτό γιατί πραγματικά και εγώ φοβάμαι ότι με το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, η αντιπολίτευση, πάλι καιροσκοπικά θα λέει αυτά τα πράγματα».

Όπως είπε, η πρόθεσή του είναι να μην συγκαλυφθεί τίποτα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όλα να βγουν στο φως και νομίζω ότι αυτή την άποψη την εκφράζει και ο Πρωθυπουργός και το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Με αφορμή την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ και τα σενάρια περί προσχώρησής του στο κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι «όλες αυτές οι μετακινήσεις πολιτικών, συνεχώς, από το ένα ακόμα στο άλλο, εμένα με ενοχλούν λιγάκι».

Τέλος, σχετικά με το πρωτοσέλιδο της Εστίας για την τοποθέτηση του Αντώνη Ρέμου στην Κωνσταντινούπολη, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εγώ δεν θα πάω να τραγουδήσω ποτέ και καλό θα είναι να μην κάνουμε και πολιτικές δηλώσεις όταν δεν ξέρουμε και πολύ καλά τα θέματα γενικά. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας αυτή τη στιγμή, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θέλουμε σχέση καλής γειτονίας, είμαστε μια χώρα η οποία είναι φιλειρηνική και σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν απειλούμαστε από κανέναν. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα που είναι σε θέση και να προστατεύσει τα σύνορά της και να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και εκφράζω τη λύπη μου διότι πράγματι οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και του τουρκικού Τύπου το τελευταίο διάστημα είναι εκτός πραγματικότητας. Λένε ακόμα και ότι η Ελλάδα προετοιμάζει πόλεμο. Εμείς δεν προετοιμάζουμε πόλεμο εναντίον κανενός, είμαστε όμως έτοιμοι να αμυνθούμε σε κάθε περίπτωση».