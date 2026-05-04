Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σταματάμε με τη βία τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες μας στα Στενά του Ορμούζ»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Hossein Mohebbi IRGC

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να διαμηνύει πως οποιαδήποτε ναυτιλιακή κίνηση δεν συμμορφώνεται με τα δικά της πρωτόκολλα θα αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ως απάντηση στην ανακοίνωση των ΗΠΑ για την έναρξη της επιχείρησης «Project Freedom», με σκοπό τη διευκόλυνση της διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη σημαντική θαλάσσια οδό.

Η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης

Ο στρατηγός Χοσεΐν Μοχεμπί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), ξεκαθάρισε πως ο έλεγχος της περιοχής παραμένει αμετάβλητος, θέτοντας αυστηρούς όρους.


«Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Οποιαδήποτε ναυτιλιακή κίνηση πολιτικών και εμπορικών πλοίων που συμμορφώνεται με τα πρωτόκολλα διέλευσης που εκδίδονται από το Ναυτικό των IRGC και πραγματοποιείται μέσω της καθορισμένης διαδρομής κατόπιν συντονισμού, θα είναι ασφαλής», επεσήμανε.

Ωστόσο, ο Μοχεμπί προειδοποίησε με χρήση βίας όσους αγνοήσουν τις οδηγίες του Ιράν.

«Άλλες ναυτιλιακές κινήσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις διακηρυγμένες αρχές του Ναυτικού των IRGC θα αντιμετωπίσουν σοβαρούς κινδύνους. Τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες θα σταματούν με τη βία. Είναι απαραίτητο όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι εταιρείες ασφάλισης μεταφορών να δώσουν προσοχή στις ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης», τόνισε.

«Στόχος οι επιθετικές δυνάμεις των ΗΠΑ»

Στο ίδιο κλίμα, σύμφωνα με το πρακτορείο WANA, ο Διοικητής του Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τις ξένες στρατιωτικές δυνάμεις.

«Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται στα χέρια μας και κάθε διέλευση πρέπει να συντονίζεται με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Προειδοποιούμε ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη —ιδιαίτερα ο επιθετικός στρατός των ΗΠΑ— που προτίθεται να προσεγγίσει ή να εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ, θα στοχοποιηθεί και θα δεχθεί επίθεση», προειδοποίησε.

Η «νέα ιρανική τάξη» στα Στενά

Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης παρουσίασε έναν χάρτη που ορίζει τη «νέα ιρανική τάξη» στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, κανένα πλοίο οποιουδήποτε τύπου δεν έχει το δικαίωμα διέλευσης χωρίς την οριστική λήψη άδειας από το Ναυτικό των IRGC.


Ειδικότερα, ορίζεται ότι «Εάν οποιοδήποτε πλοίο επιθυμεί να εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ από τη Θάλασσα του Μακράν, απέναντι από την πόλη Τζασκ, πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, και ιδιαίτερα το Ναυτικό των IRGC, για τον προορισμό και τη μέθοδο διέλευσής του πριν από την είσοδο».

Το Ιρανικό Ναυτικό υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας δεν επέτρεψε σε ισραηλινά και αμερικανικά πλοία ούτε καν να προσεγγίσουν την είσοδο των Στενών.

Αναφορές για πυραυλική επίθεση κατά φρεγάτας των ΗΠΑ

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε πως δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα κοντά στο λιμάνι της πόλης Τζασκ, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης και αναγκάστηκε να υποχωρήσει.


Ωστόσο, η πληροφορία αυτή διαψεύστηκε άμεσα από υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, που επικαλείται ο ιστότοπος Axios.

