Επίθεση της Τεχεράνης: Δεν ξέρει αν οι ΗΠΑ είναι “πράγματι σοβαρές” στη διπλωματία

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Αμπάς Αραγτσί

Δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ είναι “πράγματι σοβαρές” στη διπλωματία. Αυτό ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σήμερα Σάββατο, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Πακιστάν. Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσινγκτον ακύρωσε την αποστολή της αντιπροσωπείας της στη μεσολαβήτρια χώρα.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X αφότου αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ με το τέλος των συνομιλιών που είχε με υψηλόβαθμους Πακιστανούς αξιωματούχους, ο Ιρανός υπουργός δήλωσε ότι “παρουσίασε τη θέση του Ιράν που αφορά ένα βιώσιμο πλαίσιο για να τεθεί τέλος μόνιμα στον πόλεμο“, προσθέτοντας ότι “δεν γνωρίζει ακόμη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πράγματι σοβαρές στη διπλωματία”.

Η επίσκεψη στο Πακιστάν ήταν πολύ παραγωγική, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έφθασε στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Λίγο μετά την αναχώρηση του Αραγτσί από το Πακιστάν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα στείλει απεσταλμένους στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, όπως είχε προγραμματιστεί.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

