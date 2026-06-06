Νέα καταγγελία για τραγική διαχείριση υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων – Διαψεύδει η ΕΛ.ΑΣ. – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα σοβαρή καταγγελία για ανεπαρκή και τραγική διαχείριση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, ήρθε στο φως της δημοσιότητας , η οποία ξυπνά μνήμες από την άγρια δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Η ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο διαψεύδει την καταγγέλλουσα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ του MEGA, μια 35χρονη γυναίκα υπήρξε θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της και παρά το γεγονός ότι βρήκε την δύναμη να τον καταγγείλει δεν έβρισκε ανταπόκριση από τις Αρχές.

«Μου έχει χώσει μπουνιά στην μύτη, μου έχει βάλει κι άλλες φορές τα χέρια στο λαιμό, με έχει σπρώξει μία η ώρα τη νύχτα μπροστά στα παιδιά/όπως ήμουνα μέσα στα αίματα πήγα στην αστυνομία, πήγα στα αίματα, τους είπα δεν αντέχω. Με ξέρουν πια. Εάν αφεθεί ελεύθερος φοβάμαι και για εμένα και τα παιδιά», είπε η 35χρονη.

Η 35χρονη μητέρα στο παρελθόν είχε προχωρήσει σε μηνύσεις σε βάρος του συντρόφου της, ωστόσο, εκείνος δεν είχε συλληφθεί.

«Το μόνο που έγινε ήταν να με φέρουν σπίτι με το περιπολικό, ενώ δεν υπήρχε λόγος γιατί είχα το αυτοκίνητο μου και να ανέβουν να δουν εάν είναι εδώ. Μου είπαν να κλειδώσω την πόρτα και εάν γίνει κάτι να καλέσω το 100 πάλι».

Οι τρεις καταγγελίες είχαν γίνει στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, το 2023, το 2024 και το 2025. Πρόκειται για το τμήμα έξω από το οποίο δολοφονήθηκε άγρια η 28χρονη Κυριακή Γρίβα από τον πρώην σύντροφο της.

«Για μένα δεν έχει αλλάξει τίποτα, η αντιμετώπιση που είχα εγώ ήταν η ίδια, κάλεσε το 100, μα γιατί να καλέσω το 100 αφού ήμουν ήδη στο ΑΤ; Είναι απαράδεκτο να γυρνάει ένας, δεν ξέρω αν ήταν αστυνομικός υπηρεσίας, και να μου λέει κυρία μου ο μόνος τρόπος να τον πιάσουμε είναι να τον προκαλέσετε να σας χτυπήσει πάλι».

Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών ζούσε τον εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της

«Μου έβαλε τα χέρια στο λαιμό, πήγε να με πνίξει, φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή επειδή νόμιζα ότι αρχίζω και τα χάνω, και χάνω τις αισθήσεις μου και πιάνω εκείνη τη στιγμή ένα μαχαίρι να τον απειλήσω και γυρνάει το μαχαίρι να μου το μπήξει στην κοιλιά».

Τελικά, η 35χρονη καταγγέλλουσα απευθύνθηκε στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου της και απευθύνθηκε σε αστυνομικό τμήμα άλλης περιοχής και έτσι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του και την παραπομπή του, στις δικαστικές αρχές.

Ο σύντροφος της 35χρονης, μετά τη σύλληψη του, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο, σε εννιά μήνες με αναστολή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, για τις καταγγελίες σχηματίστηκαν κανονικά δικογραφίες, διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές, ο άνδρας είχε δικαστεί δύο φορές και του είχαν επιβληθεί ποινές με αναστολή και προσθέτουν ότι η καταγγέλλουσα δέχθηκε να πάρε το panic button το 2025, χωρίς έκτοτε να το χρησιμοποιήσει και αρνήθηκε και την μεταφορά σε safe house.

Διαψεύδει η ΕΛ.ΑΣ.: Έγιναν όλα τα προβλεπόμενα

Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση όπου τονίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα διατυπώθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή περί αδιαφορίας ή πλημμελής διαχείρισης από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που κατήγγειλε μια 35χρονη.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες της 35χρονης γυναίκας καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν κανονικά, ενώ ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες αστυνομικές και δικαστικές διαδικασίες. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι σε προηγούμενες καταγγελίες είχαν προσφερθεί στην παθούσα μέτρα προστασίας, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν έγιναν αποδεκτά.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σημερινές αναφορές που διατυπώθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή περί αδιαφορίας ή πλημμελούς διαχείρισης καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς από τα επίσημα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι οι καταγγελίες της παθούσας καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν και έτυχαν του προβλεπόμενου αστυνομικού και δικαστικού χειρισμού.

Η παθούσα κατέθεσε καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγελίες καταγράφηκαν κανονικά και εκδόθηκαν αναζητήσεις για τον δράστη στα όρια του αυτοφώρου.

Όλες οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν έχουν υποβληθεί κανονικά στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Κατά τις δύο πρώτες καταγγελίες (Μάιος 2023 και Νοέμβριος 2024) , η παθούσα δεν δέχτηκε να της χορηγηθεί το ”panic button” ούτε να μεταφερθεί σε ασφαλές κατάλυμα (safe house) της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ μετά την πρώτη καταγγελία δράστης και θύμα είχαν υπογράψει ποινική διαμεσολάβηση.

Σήμερα, 6 Ιουνίου 2026, ο δράστης οδηγήθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στο δικαστήριο, δικάστηκε για την τελευταία καταγγελία και του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή, ενώ στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση της Δικαιοσύνης.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η διαχείριση καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τα ισχύοντα πρωτόκολλα προστασίας, με σεβασμό στα δικαιώματα και την ασφάλεια των θυμάτων αλλά και την ιδιαίτερη ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει το προσωπικό των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.».