Αριζόνα: Βοηθός οδοντιάτρου κακοποιούσε παιδιά σε κλινική και έβγαζε φωτογραφίες – Στη φυλακή για 40 χρόνια

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Βαρύτατη ποινή κάθειρξης επιβλήθηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη σε πρώην βοηθό οδοντιάτρου στην Αριζόνα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του για να κακοποιήσει σεξουαλικά ανήλικα παιδιά κατά τη διάρκεια ακτινογραφιών.

Η αποκάλυψη της φρικιαστικής δράσης του 29χρονου Ντείον Γκαρσία προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκε και γιατρός της κλινικής που απέκρυψε το πρώτο περιστατικό.

Η καταδίκη και το ιστορικό

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή 17 Ιουλίου το Γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Μαρικόπα, ο 29χρονος Γκαρσία καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλάκισης αφού ομολόγησε την ενοχή του σε πολλαπλές κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η απόπειρα ασελγίας σε παιδί.

Επιπλέον, μετά την αποφυλάκισή του, θα τελεί υπό ισόβια αυστηρή επιτήρηση.

Η έρευνα σε βάρος του Γκαρσία ξεκίνησε τον Μάιο του 2024, όταν γονέας ενός από τα θύματα τον κατήγγειλε στην αστυνομία της πόλης Τσάντλερ για σεξουαλική κακοποίηση, ενώ εργαζόταν ως βοηθός σε παιδοοδοντιατρική κλινική.

Πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Arizona’s Family, ταυτοποίησαν την κλινική ως Kidiatric Dental & Orthodontics.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μητέρα ενός 6χρονου κοριτσιού κατήγγειλε ότι ο βοηθός οδοντιάτρου «θώπευσε ανάρμοστα το θύμα» και «έβγαλε ανάρμοστες φωτογραφίες της» την ώρα που της έκανε ακτινογραφία.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνέδεσαν το περιστατικό αυτό με μια παλαιότερη υπόθεση από τον Σεπτέμβριο του 2022, κατά την οποία ένα άλλο 6χρονο παιδί είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια ακτινογραφίας.

Η έρευνα στο κινητό τηλέφωνο του Γκαρσία αποκάλυψε επίσης «πολλαπλές ανάρμοστες εικόνες ενός 4χρονου θύματος». Σύμφωνα με την εισαγγελία, το παιδί στις φωτογραφίες βρισκόταν υπό την επήρεια αναισθησίας την ώρα που τελέστηκε η κακοποίηση.

Παραμένει ασαφές το πότε ακριβώς τερματίστηκε η εργασιακή σχέση του Γκαρσία με την οδοντιατρική κλινική στο Τσάντλερ.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ένας άλλος εργαζόμενος της κλινικής Kidiatric Dental, ο γιατρός Γουόλτερ Βιλανουέβα, είχε παραπεμφθεί σε δίκη τον Μάιο με την κατηγορία του κακουργήματος, καθώς παρέλειψε να αναφέρει το περιστατικό του Σεπτεμβρίου του 2022.

Όπως ανέφερε η εισαγγελία, η μητέρα του τότε θύματος είχε συναντηθεί με τον Βιλανουέβα για να διαμαρτυρηθεί για την κακοποίηση κατά την εξέταση, αλλά ο γιατρός δεν ενημέρωσε την αστυνομία, παραβιάζοντας τον νόμο της Αριζόνα για την Υποχρεωτική Αναφορά Εγκλημάτων.