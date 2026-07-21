CENTCOM: Ολοκληρώθηκαν οι νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν – Στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και συστήματα αεράμυνας

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέο γύρο επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις έπληξαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμυνας.

Στόχος η προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση υποστήριξε ότι η διέλευση εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό συνεχίζεται. Παράλληλα, σημείωσε ότι από τις αρχές Μαΐου οι δυνάμεις της έχουν συμβάλει στη διέλευση περίπου 900 εμπορικών πλοίων, τα οποία μετέφεραν συνολικά περίπου 450 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Η CENTCOM ανακοίνωσε, επίσης, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε «αδικαιολόγητη επιθετικότητα» εναντίον πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν ελεύθερα τα Στενά του Ορμούζ.