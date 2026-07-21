Καναδάς: Έτοιμος να εντείνει τις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ δηλώνει ο Μαρκ Κάρνεϊ

Ο Μαρκ Κάρνεϊ εξέφρασε την ετοιμότητα του Καναδά να προχωρήσει σε εντατικότερες εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι νέοι αμερικανικοί δασμοί παραβιάζουν τη συμφωνία CUSMA και γνωστοποίησε ότι η Οτάβα έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για την επίλυση των διαφορών.

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Διεθνή Νέα

Μαρκ Κάρνεϊ
Πηγή: ΕΡΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Οτάβα είναι έτοιμη να εντείνει τις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε σειρά καναδικών προϊόντων.
  • Ο Κάρνεϊ χαρακτήρισε την απόφαση «την τελευταία σε μια σειρά μονομερών εμπορικών ενεργειών των ΗΠΑ» και υποστήριξε ότι οι νέοι δασμοί παραβιάζουν άμεσα τη Συμφωνία Καναδά – Ηνωμένων Πολιτειών – Μεξικού (CUSMA).
  • Ο Καναδός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για την επίλυση των εμπορικών διαφορών. Η καναδική κυβέρνηση επιδιώκει, μέσω της συνέχισης του διαλόγου, να περιορίσει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Οτάβα είναι έτοιμη να εντείνει τις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε σειρά καναδικών προϊόντων.

Ο Κάρνεϊ χαρακτήρισε την απόφαση «την τελευταία σε μια σειρά μονομερών εμπορικών ενεργειών των ΗΠΑ» και υποστήριξε ότι οι νέοι δασμοί παραβιάζουν άμεσα τη Συμφωνία Καναδά – Ηνωμένων Πολιτειών – Μεξικού (CUSMA).

Οι προτάσεις της Οτάβας

Ο Καναδός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για την επίλυση των εμπορικών διαφορών, ενώ η Ουάσινγκτον επαναπροσδιορίζει τις εμπορικές σχέσεις της.

«Είμαστε έτοιμοι να εντείνουμε αυτές τις συζητήσεις», δήλωσε ο Κάρνεϊ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η καναδική κυβέρνηση επιδιώκει, μέσω της συνέχισης του διαλόγου, να περιορίσει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: AFP

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