Αλέξης Σταμάτης: Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας και γιος της Μπέτυς Αρβανίτη

Ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος. Υπήρξε μια σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία με 34 βιβλία, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων «Μπαρ Φλωμπέρ» και «Αμερικάνικη Φούγκα», ενώ ήταν γιος της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη και του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη.

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Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, γιος της Μπέτυς Αρβανίτη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, ύστερα από μακρά μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.
  • Υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, με πλούσιο συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, όπως το αναγνωρισμένο «Μπαρ Φλωμπέρ».
  • Ήταν γιος της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη, ενώ εκτός από τη λογοτεχνία ασχολήθηκε με την ποίηση, το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, ύστερα από μακρά μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια. Είναι γιος του γνωστού αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη.

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, με πλούσιο συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα. Το μυθιστόρημά του «Μπαρ Φλωμπέρ» απέκτησε μεγάλη αναγνώριση και μεταφράστηκε σε αρκετές γλώσσες, ενώ το έργο του «Αμερικάνικη Φούγκα» διακρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τιμήθηκε με το International Literature Award του National Endowment for the Arts.

Εκτός από τη λογοτεχνία, ασχολήθηκε με την ποίηση και το θέατρο, γράφοντας θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας. Παράλληλα, είχε ενεργό συμμετοχή και στον κινηματογράφο, καθώς υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Καταιγίδα».

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αργότερα συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Λονδίνο, με σπουδές στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο. Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παράλληλα με τη συγγραφική του δραστηριότητα.

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή.

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