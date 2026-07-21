Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση ο οικοδόμος που κατηγορείται ότι χτύπησε με βαριοπούλα τον φύλακα του ΟΑΣΘ

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Υπό κράτηση μέχρι την προσεχή Πέμπτη (23/7), οπότε και θα εκδικαστεί η υπόθεση, θα παραμείνει ο 60χρονος οικοδόμος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με βαριοπούλα σε φύλακα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Τι συνέβη

Το περιστατικό, όπως έγραψε το enikos.gr, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7).

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον 60χρονο και τον 42χρονο φύλακα για ασήμαντη αφορμή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο οικοδόμος φέρεται να έβγαλε από σακούλα μια βαριοπούλα και να επιτέθηκε στον φύλακα, τραυματίζοντάς τον στο χέρι.

Η ένταση συνεχίστηκε όταν ο υπάλληλος της εταιρείας φύλαξης κάλεσε σε βοήθεια έναν 59χρονο εργαζόμενο του αμαξοστασίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 60χρονος τον απείλησε και τον εξύβρισε, ενώ ο 59χρονος φέρεται να απάντησε με ύβρεις και να άσκησε σωματική βία σε βάρος του.

Μετά το επεισόδιο υποβλήθηκαν εκατέρωθεν καταγγελίες, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη και των δύο ανδρών.

Ο 42χρονος φύλακας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Η αναβολή της δίκης

Μετά τις διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας, οι δύο άνδρες παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η δίκη αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα του 60χρονου, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Το δικαστήριο αποφάσισε να παραμείνει υπό κράτηση ο 60χρονος μέχρι την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία έχει οριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ ήρε την κράτηση για τον 59χρονο υπάλληλο του αμαξοστασίου.