Βαρκελώνη: Συνελήφθη 23χρονος που φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» στο αεροδρόμιο – Πέταξε σακίδιο και προκάλεσε πανικό

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Στιγμές τρόμου έζησαν εκατοντάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ της Βαρκελώνης, όταν ένας άνδρας άρχισε να φωνάζει «Αλλάχου Ακμπάρ» και πέταξε ένα σακίδιο στο πάτωμα πολυσύχναστου τερματικού σταθμού.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και των πυροτεχνουργών απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε σε ψυχιατρική μονάδα.

Πανικός στο Terminal 2

Οι τουρίστες ξεκίνησαν να τρέχουν πανικόβλητοι μέσα στον πολυσύχναστο Τερματικό Σταθμό 2 του αεροδρομίου Ελ Πρατ, ενώ τουλάχιστον δύο παρευρισκόμενοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα λόγω κρίσεων πανικού.

Ειδικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών έσπευσαν στο σημείο του περιστατικού στο κτίριο του Terminal 2, αφού αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ύποπτο με τη βοήθεια ενός εργαζομένου του αεροδρομίου.

Ειδοποιήθηκε επίσης η ελίτ ομάδα εξουδετέρωσης βομβών TEDAX της Πολιτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμει ώστε να διασφαλιστεί ότι το σακίδιο δεν περιείχε εκρηκτικά.

Φωτογραφίες από το σημείο μετά το συμβάν δείχνουν παπούτσια διασκορπισμένα στους διαδρόμους, όπου τρομοκρατημένοι επιβάτες προσπάθησαν να διαφύγουν, γύρω στις 7:30 το απόγευμα της Δευτέρας.



Η μονάδα TEDAX επιβεβαίωσε έπειτα από ελέγχους ότι το σακίδιο δεν περιείχε εκρηκτικά, με την λειτουργία του αεροδρομίου να αποκαθίσταται σταδιακά μετά τον συναγερμό.

Παράλληλα, απεστάλη και μια τακτική μονάδα ταχείας ανάπτυξης της αστυνομίας, η οποία διαχειρίζεται σύνθετες καταστάσεις υψηλού κινδύνου στην Καταλονία, από την περιφερειακή αστυνομική δύναμη Mossos d’Esquadra.

Η σύλληψη

Ο άνδρας που προκάλεσε τον συναγερμό συνελήφθη, αλλά οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν κατάφεραν να αποσπάσουν μια αλληλουχία λογικών απαντήσεων από αυτόν.

Οι αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο διασύνδεσης με τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα των πράξεών του, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν 23χρονο άνδρα από την Δομινικανή Δημοκρατία, αναφέρει η ιστοσελίδα El Paso.

❌ Detingut per @GuardiaCivil. Home dominicà. Sembla amb problemes psiquiàtrics. TEDAX ha confirmat no explosius. Gent corrent per pànic. Informació de @Mossos també ha monitorat l’incident. Més a @elcasocat. https://t.co/HM6DfUMeXb — Guillem Ramos-Salvat (@ramossalvat) July 20, 2026



Εκπρόσωπος της Πολιτοφυλακής στη Βαρκελώνη δήλωσε σήμερα: «Μάρτυρες ανέφεραν ότι άρχισε ξαφνικά να φωνάζει συνθήματα τζιχαντιστικού τύπου προς τον κόσμο και εκλήθησαν αστυνομικοί».

ÚLTIMA HORA

Caos a la T2 del Prat. Un home llança una motxilla, crida “Allahu Akbar” i desferma el pànic: passatgers corrent, portes trencades, atacs d’ansietat i desplegament de TEDAX, Guàrdia Civil i ARRO. Al final, la motxilla no portava explosius. El terror, però, ja… pic.twitter.com/LVhXDkTSii — Xavier Fargas (@XFargas) July 21, 2026



«Μέχρι να φτάσουν στο σημείο, ο ύποπτος είχε ήδη εξουδετερωθεί από το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου», σημείωσε.

Πρόσθεσε μάλιστα πως «αναφέρθηκε επίσης ότι είχε επιτεθεί σε άλλο άτομο, αλλά επρόκειτο για ελαφρά επίθεση που δεν προκάλεσε τραυματισμούς».

«Τον συλλάβαμε ως ύποπτο για σειρά εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διατάραξης της δημόσιας τάξης, και στη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε τρομοκρατική απειλή, παρά τη φύση των όσων φώναζε», κατέληξε.

Οι αρχές πρόσθεσαν ότι ο άνδρας μεταφέρθηκε στις ιατρικές υπηρεσίες του αεροδρομίου, οι οποίες συνέστησαν την εισαγωγή του σε ψυχιατρική μονάδα.