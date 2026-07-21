«Ιστορική καμπή» στην τουρκική αντιπολίτευση: Ο Οζγκιούρ Οζέλ ιδρύει νέο κόμμα, τι δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις

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Ο καθαιρεθείς από την τουρκική Δικαιοσύνη πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, ανακοίνωσε ότι προχωρά στην ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος, κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία.

«Λαμβάνω σήμερα τον λόγο με διαφορετική διάθεση. Με την θλίψη του αντίο. Βρισκόμαστε σήμερα σε ιστορική καμπή», δήλωσε ο Οζέλ από το βήμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος για τη δυναμική του νέου πολιτικού σχηματισμού, λέγοντας ότι «μόλις ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες, το νέο κόμμα που θα ιδρύσουμε θα γίνει, και μακράν, η βασική δύναμη της αντιπολίτευσης της Εθνοσυνέλευσης».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, η αίτηση ίδρυσης του νέου κόμματος αναμένεται να κατατεθεί στο υπουργείο Εσωτερικών τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.

Η διάσπαση του CHP

Το παλαιότερο κόμμα της Τουρκίας οδηγήθηκε σε βαθιά εσωτερική κρίση μετά τη δικαστική απόφαση της 21ης Μαΐου, με την οποία ακυρώθηκε η εσωκομματική εκλογή του 2023 που είχε αναδείξει τον Οζγκιούρ Οζέλ στην ηγεσία και επανήλθε στην προεδρία ο προκάτοχός του, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Λίγες ημέρες αργότερα, ειδικές δυνάμεις της τουρκικής αστυνομίας εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και βίας εναντίον μελών του κόμματος, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Οζέλ υποστήριξε ότι η δικαστική απόφαση εξυπηρετεί την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών του 2028.

«Το AKP γνωρίζει ότι δεν είναι πλέον σε θέση να νικήσει σε δημοκρατικές εκλογές. Γνωρίζει ότι ο τουρκικός λαός δεν το θέλει πια», είπε, προσθέτοντας ότι «στόχος δεν είναι το CHP, ο πραγματικός στόχος είναι η αποφασιστικότητα του λαού για την αλλαγή κυβέρνησης».

Τι δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με τη Hurriyet, οι πρώτες δημοσκοπήσεις δίνουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές του νέου κόμματος.

Ορισμένες εταιρείες εμφανίζουν τον νέο πολιτικό σχηματισμό να μπορεί να συγκεντρώσει ακόμη και 38% έως 59%, ενώ άλλες εκτιμούν ότι σε πρώτη φάση θα αποσπάσει περίπου τα δύο τρίτα της εκλογικής δύναμης του CHP.

Παράλληλα, δημοσκόπηση της GENAR δείχνει ότι το 82,7% των ψηφοφόρων του CHP στηρίζει την ομάδα του Οζγκιούρ Οζέλ, ενώ η αντίστοιχη στήριξη προς την πλευρά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου περιορίζεται στο 10,9%.

Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό

Στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη GENAR, το κυβερνών AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προηγείται με 36,2%, ενώ το CHP ακολουθεί με 28,3%.

Τρίτο εμφανίζεται το DEM Parti, το φιλοκουρδικό κόμμα της αριστεράς, με 9,2%, ενώ ακολουθούν το εθνικιστικό MHP με 8,1% και το İYİ Parti, ένα κεντροδεξιό, κοσμικό και εθνικιστικό κόμμα, με 7,1%.

Η δεύτερη δημοσκόπηση της Areda Survey καταγράφει επίσης σημαντική υποχώρηση του CHP, το οποίο περιορίζεται στο 22,2%, με το AKP να παραμένει πρώτο με 35,1%. Ακολουθούν το DEM Parti (9%), το MHP (8,1%), το İYİ Parti (5,5%), το εθνικιστικό Zafer Partisi (3,8%), το Anahtar Parti, ένα νέο κόμμα του κεντροδεξιού χώρου, με 3,6%, και το συντηρητικό-ισλαμικό Yeniden Refah Partisi με 2,1%.