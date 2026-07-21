Ρόδος: Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση στη Μεσαιωνική Πόλη – Εξετάζεται το ρατσιστικό κίνητρο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, όπου δύο υπήκοοι Βραζιλίας δέχτηκαν επίθεση από 3 άγνωστους άνδρες.

Αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα, το ένα από τα θύματα κατήγγειλε ότι η επίθεση σε βάρος της είχε τρανσφοβικό κίνητρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η 24χρονη αλλοδαπή, η οποία βρισκόταν στη Μεσαιωνική Πόλη, ήρθε αντιμέτωπη με τρεις άγνωστους άνδρες. Όπως προκύπτει από την καταγγελία της, ο ένας εκ των ανδρών την έριξε στο οδόστρωμα και, κατά τη διάρκεια της πάλης που ακολούθησε, της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο, ενώ της έσπασε και ένα δόντι.

Στο σημείο έσπευσε για να τη βοηθήσει η 32χρονη φίλη της, επίσης υπήκοος Βραζιλίας και μόνιμη κάτοικος Πορτογαλίας, η οποία βρίσκεται προσωρινά στη Ρόδο. Η παρέμβασή της, ωστόσο, την κατέστησε και την ίδια στόχο, καθώς, όπως αναφέρεται στην έγκληση, δέχθηκε χτυπήματα με τα χέρια από τους άλλους δύο άνδρες, με τον έναν εξ αυτών να την πλήττει στη μύτη.

Οι δύο γυναίκες αποχώρησαν τραυματισμένες και το ίδιο πρωί, περί ώρα 09:30, προσήλθαν και υπέβαλαν έγκληση κατά των δραστών, περιγράφοντας αναλυτικά τις συνθήκες της επίθεσης.

Η μία εκ των θυμάτων υποστήριξε ότι η επίθεση σε βάρος της έγινε επειδή είναι άτομο με διεμφυλικά χαρακτηριστικά. Ο ισχυρισμός αυτός, ο οποίος καταγράφηκε στην έγκληση, αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς η τυχόν τεκμηρίωση ρατσιστικού κινήτρου μεταβάλλει ουσιωδώς τη νομική αντιμετώπιση της πράξης και επιβαρύνει τη θέση των δραστών, όποτε αυτοί ταυτοποιηθούν.

Και στις δύο παθούσες παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αποτυπωθούν και να πιστοποιηθούν επισήμως οι σωματικές βλάβες που υπέστησαν. Παράλληλα, ενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν, δεν είχαν καμία προηγούμενη γνωριμία ή διαφορά με τους δράστες, οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι.