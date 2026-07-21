Βουλή: Κόντρα Κεραμέως – Χρηστίδη – «Να φέρετε αποδείξεις ότι είπα ψέματα, αλλιώς να ανακαλέσετε» – «Με αλαζονεία μας κάνετε τη δασκάλα»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή ανάμεσα στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη.

Ο κ. Χρηστίδης υποδέχθηκε την τροπολογία για την κατάργηση των περικοπών συντάξεων χηρείας με τη φράση «Καλώς ήρθατε και ας αργήσατε», κάνοντας λόγο για δικαίωση του ΠΑΣΟΚ. «Πέρασαν πολλά χρόνια από όταν σας το είχαμε ζητήσει επανειλημμένως να το κάνετε, και πρέπει να σας πω ότι για εμάς, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα δικαίωσης», ανέφερε, σημειώνοντας ότι όταν το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει το αίτημα πέρυσι, η κυβέρνηση μίλαγε για «πράσινα λεφτόδενδρα» και για «δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Υποστήριξε επίσης ότι «όταν εμείς προτείναμε τις αλλαγές στις συντάξεις χηρείας, υπήρχαν χρήματα να δοθούν [. . .] Γιατί οι απευθείας αναθέσεις που έχετε δώσει σε πολλά και διαφορετικά ταμεία δείχνουν ότι τελικά χρήματα υπήρχαν να δοθούν». Ρώτησε, μεταξύ άλλων, την κ. Κεραμέως, εάν υπάρχει “σενάριο” να δώσετε 13η σύνταξη στους Έλληνες ασφαλισμένους [. . .] εάν βρεθούν χρήματα από το Υπουργείο Εργασίας.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως από την πλευρά της, επισήμανε ότι ξεκίνησαν να δίνονται αυξήσεις «με βάση ακριβώς το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας και όχι μόνο αυτό, αλλά να καταργούνται αδικίες και χρόνιες στρεβλώσεις, να καταργείται το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς, να καταργείται τώρα η περικοπή των συντάξεων χηρείας [. . .] Και όλα αυτά σε απόλυτη συμμόρφωση με τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αφού πρώτα εξασφαλίζουμε τους πόρους, διασφαλίζουμε ούτως ώστε οι αδικίες αυτές να διορθώνονται μέσα από το δημοσιονομικό χώρο που έχει δημιουργηθεί».

Στην ερώτηση γιατί η ρύθμιση ήρθε σήμερα ως τροπολογία, η κ. Κεραμέως είπε ότι, «για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πληρωθούν από τον Αύγουστο. [. . .] Ο λόγος, λοιπόν, που ήρθε ως τροπολογία «είναι για να ενσωματωθεί στις αμέσως επόμενες πληρωμές – όχι του Ιουλίου – του τέλους Αυγούστου, στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Αν έμπαινε σε κανονική νομοθετική διαδικασία, αυτό θα πήγαινε πιο πίσω».

«Τα μέτρα έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση»

Τα αίματα άναψαν λίγο αργότερα όταν πήρε τον λόγο ξανά ο Παύλος Χρηστίδης, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Επειδή στο χώρο αυτό βρίσκονται εκπρόσωποι των συνταξιούχων χηρείας που είναι εκείνες και εκείνοι οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία να αγωνιστούν δικαστικά, καλό θα ήταν η κ. Κεραμέως πριν κουνήσει το δάχτυλο στα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ακόμα περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ, να θυμηθεί τι έλεγε η ίδια και ο κ. Μητσοτάκης όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Τι έλεγε εκείνη, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Μαρινάκης όταν ένα χρόνο πριν, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ τη μαύρη βίβλο, ειρωνεύονταν από τη Νέα Δημοκρατία ότι έχουμε βρει τα πράσινα λεφτόδεντρα και ένα χρόνο μετά έρχονται να ακολουθήσουν μία σειρά από προτάσεις, τις οποίες έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τα κρίσιμα ζητήματα. Ζητήματα τα οποία δεν αφορούν την κομματική αντιπαράθεση. Εδώ δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος φέρνει μία τροπολογία και εάν ένα άλλο κόμμα την ψηφίσει. Έχει να κάνει με τη ζωή των συμπολιτών μας.

Και σε αυτό το οποίο σήμερα η κυβέρνηση αρνείται να απαντήσει είναι ότι οποιοδήποτε μέτρο φέρνει, έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και έχει πολύ μικρή επίδραση στην καθημερινότητα και στη ζωή των συμπολιτών μας. Αυτό συμβαίνει και με τις συντάξεις χηρείας, που προφανώς, όπως όλα τα μέτρα, τα οποία εμείς αξιολογούμε ότι δίνουν έστω και μία μικρή συμβολή στον τρόπο με τον οποίο πορεύονται οι συνάνθρωποί μας, το στηρίζουμε όπως έχουμε στηρίξει όλα τα προηγούμενα χρόνια».

«Είπε ψέματα η κ. Κεραμέως»

Η κ. Κεραμέως όμως επέλεξε να μην απαντήσει σε κάτι το οποίο έβαλα ξανά ως ζήτημα, είπε ο κ. Χρηστίδης. «Από αυτό εδώ το βήμα η κ. Κεραμέως είπε ψέματα προς τον ελληνικό λαό, όπως είπε ψέματα και ο κ. Γεωργιάδης και οι σύμβουλοί του, γύρω από το τι εμείς ψηφίσαμε στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών. Και επαναφέρω το ζήτημα γιατί δεν δικαιούνται εκείνοι οι οποίοι λένε τόσο ωμά ψέματα να έρχονται και να ζητούν το λόγο από όλους εμάς, οι οποίοι καταθέτουμε μία δέσμη προτάσεων. Και η δέσμη προτάσεων την οποία ξαναβάζουμε στη συζήτηση είναι και αυτή, η οποία αφορά τους συνταξιούχους πριν το 2016, οι οποίοι έχουν τεράστια ζητήματα. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις, εάν θέλετε ως κακοί μαθητές μπορείτε να τις κοπιάρετε, γιατί δικές σας προτάσεις δεν φέρνετε, και να προσπαθήσετε να τις υλοποιήσετε με τρόπο ο οποίος φέρνει πραγματικά αποτελέσματα» πρόσθεσε.

«Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με μία ακόμα σιωπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας Εύχομαι η κ. Μιχαηλίδου, η κ. Ράπτη αλλά και η κ. Κεραμέως, να βρουν να πουν μία κουβέντα σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα, για τον Δήμαρχο Άργους, ο οποίος έβγαλε πόρισμα αναφερόμενος στο αν έπρεπε να υπάρχει προφυλάκιση, αλλά εκτός αυτού έβαλε τη μητέρα στην κατηγορία του θύτη. Η κυβέρνηση έχει βαριά ευθύνη για το γεγονός ότι έχει εκθρέψει λογικές τέτοιου είδους και έχει ακόμα βαρύτερη ευθύνη που όποτε τέτοιου είδους λογικές έχουν εμφανιστεί δεν τις απορρίπτετε, δεν βρίσκετε κουβέντα να πείτε. Θα βρείτε μία κουβέντα να πείτε για αυτά τα οποία είπε το κομματικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας και Δήμαρχος Άργους για την υπόθεση του Θοδωρή που δολοφονήθηκε με τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε; Θα πείτε κάτι ή θα σιωπήσετε και θα πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα; Διότι είναι καλή η συζήτηση, αλλά η πολιτική έχει και μία σειρά από πραγματικές επιλογές και σε αυτές τις πραγματικές επιλογές, όπως καταλαβαίνετε η συζήτηση, η οποία αφορά τον προσωπικό βοηθό και την πρώιμη παρέμβαση, είναι συζητήσεις οι οποίες έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αρκεί οι πολιτικές εφαρμογές όσων επιλέγετε να κάνετε, να ταιριάζουν με αυτά τα οποία στην πραγματικότητα γίνονται» συνέχισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εξαπολύοντας επίθεση στην υπουργό Εργασίας.

«Βρείτε κάτι να πείτε για τη δολοφονία στο Άργος»

«Τι είναι αυτό το οποίο περιλαμβάνει η έννοια του προσωπικού βοηθού και της πρώιμης παρέμβασης ; Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει με αξιοπρέπεια να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνία και να μην νιώθει αόρατος. Αυτό κάνετε με τη σιωπή σας στην περίπτωση του Άργους, όπου δολοφονήθηκε ένας νέος άνθρωπος που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού και αναρωτιέμαι τι νόημα έχουν όλα όσα καλούμαστε να ψηφίσουμε σε αυτή την αίθουσα όταν ένας άνθρωπος με αναπηρία εξακολουθεί να φοβάται; Τι νόημα έχει να μιλάμε για συμπερίληψη αν το ίδιο το κράτος δεν εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει και να σέβεται τη διαφορετικότητα;

Η συζήτηση που αφορά την αναπηρία δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σε μια κάρτα, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σε ένα επίδομα, δεν τελειώνει και δεν αρχίζει σε μια υπουργική απόφαση. Είναι μια συζήτηση η οποία αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε τον συνάνθρωπό μας κάθε μέρα δια του παραδείγματος. Έχουμε κουραστεί να ακούμε ότι θα εξειδικευθούν μια σειρά από πολιτικές επιλογές με υπουργικές αποφάσεις, έχουμε κουραστεί να ακούμε και ακόμα περισσότερο από εμάς έχουν κουραστεί οι πολίτες να ακούν για δικαιώματα που σταματούν εκεί που σταματούν οι προϋπολογισμοί, για καθολικές πολιτικές που κάθε άλλο παρά καθολικές είναι. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι η καθολικότητα περνάει τον τίτλο του νομοσχεδίου. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ακούει ότι δεν χωράς στον προϋπολογισμό και επομένως η αξιοπρέπειά του βάλλεται», τόνισε ο κ Χρηστίδης.

«Αυτή είναι μία συζήτηση η οποία δεν γίνεται στο πλαίσιο μιας κλασικού τύπου αντιπαράθεσης όπως έχουμε συνηθίσει να κάνουμε στη Βουλή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι θα κάνουμε κ. Κεραμέως. Δεν είστε σε θέση να μας κάνετε ούτε ανάκριση, ούτε μάθημα κάθε φορά που έρχεστε εδώ. Εάν δεν γνωρίζετε το τι προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας, καλό είναι να ανοίξετε και εσείς να διαβάσετε τι λέει ο κανονισμός λειτουργίας. Εμείς θα επιλέξουμε το πότε θα λέμε το τι πρόκειται να ψηφίσουμε. Μαζί με το επί προσωπικού βρείτε κάτι να πείτε για το Άργος και τα fake news που υιοθετεί η κυβέρνησή σας» κατέληξε ο κ. Χρηστίδης.

Κεραμέως σε Χρηστίδη: «Να φέρει αποδείξεις»

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια η υπουργός Εργασίας. «Προηγουμένως στην Ολομέλεια επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πει τι θα ψηφίσει στις συντάξεις χηρείας, έκανα μια αναφορά στη στάση που είχε κρατήσει το ΠΑΣΟΚ στο τελευταίο εργασιακό νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και είπα συγκεκριμένα ότι ο κ. Ανδρουλάκης ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ψήφισε ναι στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία και όταν αυτή η οδηγία ήρθε προς ενσωμάτωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο κ.Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ψήφισαν παρών. Αυτά είπα για το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη. Είπε εν συνεχεία ο κ. Χρηστίδης, αφού είχα βγει βεβαίως από την αίθουσα, ότι είπε, η κ. Κεραμέως, ψέματα».

«Εάν ο κ. Χρηστίδης ισχυρίζεται ότι έχω πει ψέματα, να μας φέρει εδώ την απόδειξη ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν ψήφισε ναι στην Ευρωβουλή ή ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε παρών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, διαφορετικά, κ. Χρηστίδη, να ανακαλέσετε το χαρακτηρισμό σας για ψέματα. Να ανακαλέσετε κ. Χρηστίδη, διαφορετικά, να μας φέρετε αποδείξεις ότι όντως είπα ψέματα» υπογράμμισε, με τον κ. Χρηστίδη να φωνάζει εκτός μικροφώνου, από τα έδρανα.

Χρηστίδης: Διαστρεβλώνετε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ

Τελικά ο κ. Χρηστίδης πήρε ξανά τον λόγο, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Η κ. Κεραμέως ασχολείται πολύ περισσότερο με την επικοινωνία παρά με την πολιτική. Και αν θέλετε να το πάρετε και αυτό προσωπικά, πάρτε το και αυτό προσωπικά. Τι προσωπικό είπα κ. Κεραμέως, ότι έρχεστε εδώ πέρα από το βήμα της Βουλής με απόλυτη αλαζονεία και προβλέπετε το τι θα ψηφίσουμε εμείς σε νομοσχέδια; Ότι μας κάνετε τη δασκάλα και την καθηγήτρια γύρω από το πώς θα συμπεριφερόμαστε και πότε θα πούμε τι θα ψηφίσουμε; Αυτό είναι το προσωπικό για το οποίο ήρθατε να μας πείτε; Ή για το γεγονός ότι έρχεστε και αποκόπτετε για ακόμα μία φορά και κάνετε τα κλασικά σας fake news για το τι ψήφισε το ΠΑΣΟΚ στα βαρέα και ανθυγιεινά;»

«Σας έχω ζητήσει τρεις φορές από το βήμα της Βουλής, να πάρετε το λόγο και να πείτε, αν φοβάστε ή όχι, να πείτε κάτι για το Άργος. Εγώ λοιπόν σήμερα λέω, και πάρτε το κι αυτό προσωπικά, ότι φοβάστε να πείτε κάτι για το Άργος. Πείτε λοιπόν κάτι για το μέλος του κόμματός σας που βγήκε και είπε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναπηρία αόρατη, δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Και αφήστε τα fake news και το να κόβετε στη μέση φράσεις. Γιατί εγώ δεν είπα ποτέ αυτό. Λέω λοιπόν ξανά, κ. Κεραμέως, ότι εσείς ήσασταν αυτή που λέγατε ψέματα και fake news, όταν λέγατε ότι χρήματα δεν υπάρχουν για τις συντάξεις χηρείας.

Εσείς είστε κ. Κεραμέως εκείνη, η οποία κάθε φορά που ερχόμαστε σε αυτή εδώ την αίθουσα να συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα, διαστρεβλώνετε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Έχετε φτάσει στο σημείο να είστε και εκείνη η οποία θα παίρνετε τις παρουσίες του κοινοβουλίου. Εσείς βγήκατε έξω από την αίθουσα και μας κάνετε κριτική ότι εγώ ζήτησα να μιλήσω όταν εσείς βγήκατε. Εσείς επιλέγετε να μετατρέψετε μια πολιτική αντιπαράθεση σε προσωπική, έχετε βγει από το βήμα της Υπουργού και κάνετε κριτική για το ποιος από τους συναδέλφους σας παρεμβαίνει μέσα από τις τεχνικές δυνατότητες που δίνει η Βουλή στις επιτροπές» τόνισε και πρόσθεσε:

«Επομένως, εάν θέλετε να κάνουμε συζήτηση με όρους πολιτικούς, θα καταλάβετε ότι εδώ έχετε και δικαιώματα, έχετε και υποχρεώσεις και όπως, κατά την άποψη μου, δεν υπήρχε κανένα απολύτως προσωπικό. Σας λέω ξανά ότι σας κάλεσα να δώσετε τρεις απαντήσεις και οι τρεις αφορούν την υπουργική σας θέση και τον ρόλο σας. Δώστε μια απάντηση, εάν θέλετε, για τη 13η σύνταξη, για το περιστατικό του Άργους και για αυτά τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους πολίτες και όχι αυτά τα οποία εσείς διαστρεβλώνετε ότι είναι θέσεις του ΠΑΣΟΚ».