Μαρινάκης για ΔΕΘ: Πακέτο μέτρων στήριξης άνω του 1 δισ. ευρώ – Τι είπε για την 13η σύνταξη

Την εκτίμηση πως το πακέτο μέτρο στήριξης θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξέφρασε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημειώνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί.

«Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση το υπουργείο Οικονομικών και υπάρχει ένας χώρος, καλώς εχόντων των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Να δούμε πόσο θα είναι ακριβώς» συμπλήρωσε αναφερόμενος στο καλάθι της ΔΕΘ.

Στη συνέχεια ερωτήθηκε για το εάν το πακέτο αυτό μπορεί να φτάσει κοντά στα 2 δισ.ευρώ. «Όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα και τέτοια εκτίμηση. Γνωρίζω για 1 δισ. ευρώ το οποίο μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Τώρα το ποσό παραπάνω θα είναι, έχει να κάνει με τις οροφές των δαπανών, το πλεόνασμα » απάντησε και πρόσθεσε πως τους 83 φόρους που λέμε συνέχεια δεν είναι αρκετοί αλλά σίγουρα είναι εντελώς μια αντίθετη λογική με αυτό που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα στη χώρα.

«Η Ελλάδα έχει μια οικονομία- που χωρίς να αυξάνει το κράτος τους φόρους- μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές μπορεί και χρηματοδοτεί μέτρα, έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον εάν δει κανείς τη συζήτηση που γίνεται με τα υπόλοιπα κόμματα -όποια και εάν είναι αυτά – και τις αλλαγές τις οποίες έχουμε.

Ζητάνε μέτρα, όπως 13η σύνταξη, 13ο μισθό, διάφορες κατηγορίες μέτρων τα οποία όλα αυτά κάπως κοστίζουν .Ουδέν εκ των κομμάτων και μάλιστα όταν έχουμε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμοκάνουν το αντίθετο.Είναι πάρα πολύ σημαντικό ,ότι πλέον έχουμε μια οικονομία, όπου δεν έχει αυξηθεί κανένας φορολογικός συντελεστής αλλά έχει αυξημένα έσοδα .Και αυτό κάπως έγινε .Αυτά τα 7 χρόνια πρωθυπουργίας Μητσοτάκη έχουν εκτοξευθεί οι επενδύσεις.Ήμασταν στο 10% του ΑΕΠ μας ως προς τις επενδύσεις με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 20% και έχει στο 18% » τόνισε.

«Έχουν εκτοξευθεί οι επενδύσεις από το 10% του ΑΕΠ και πήγαμε στο 17,5% του ΑΕΠ και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 20% .Είμαστε στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έχουν σχεδόν διπλασιαστεί οι επενδύσεις. Οι εξαγωγές αντίστοιχα έχουν αυξηθεί από το 20% στο 40% του ΑΕΠ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα μαζί με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής το κράτος να έχει πλέον τη δυνατότητα να δώσει στον κόσμο αυτά που δικαιολογημένα ζητάει για να αντιμετωπιστεί μια εισαγόμενη αλλά πρωτοφανής κρίση ακρίβειας» συμπλήρωσε.

«Πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε τη δυνατότητα λήψης νέων μέτρων στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι τα αυξημένα φορολογικά έσοδα δεν προήλθαν από αύξηση φορολογικών συντελεστών, αλλά από την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Ο πρωθυπουργός είναι αυτός που στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα. Γνωρίζω για πακέτο 1 δισ., το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική λογική είναι «πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα και μετά αποφασίζουμε πώς θα επιστρέψουν στους πολίτες».

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις παροχές

Ο κ. Μαρινάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι προτείνει μέτρα χωρίς να εξηγεί τον τρόπο χρηματοδότησής τους.Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την πρόταση για επαναφορά της 13ης σύνταξης, εκτιμώντας ότι το κόστος της ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει παρουσιάσει ισοδύναμα μέτρα για την κάλυψη της δαπάνης.