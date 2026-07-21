Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Το νερό της Γης στερείται αθόρυβα το οξυγόνο

Το οξυγόνο εξαφανίζεται από τους ωκεανούς, τις λίμνες, τα ποτάμια και τα παράκτια ύδατα με ανησυχητικό ρυθμό, απειλώντας την υδρόβια ζωή και εξασθενώντας τις φυσικές διεργασίες που βοηθούν στη ρύθμιση του κλίματος της Γης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτή η εκτεταμένη αποξυγόνωση συνδέεται στενά με άλλες μεγάλες πλανητικές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της υπερθέρμανσης, της ρύπανσης, της απώλειας βιοποικιλότητας και της οξίνισης των ωκεανών.

Επιστήμονες με επικεφαλής το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο (UC San Diego) προειδοποιούν ότι το οξυγόνο εξαφανίζεται με ταχύτατους ρυθμούς από τους ωκεανούς και τα συστήματα γλυκού νερού, ωθώντας δυνητικά τον πλανήτη σε έναν «μη ασφαλή χώρο».

Ορισμένες από τις αλλαγές που προκύπτουν θα μπορούσαν να επιμείνουν για αιώνες και ενδέχεται να μην είναι αναστρέψιμες κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής.

Η απειλή της αποξυγόνωσης και τα εννέα «Πλανητικά Όρια»

Η νέα μελέτη εξετάζει την υδρόβια αποξυγόνωση, η οποία αναφέρεται στα μειούμενα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου στους ωκεανούς (αποξυγόνωση των ωκεανών), στα παράκτια ύδατα, στα ποτάμια, στις λίμνες και στα ρυάκια.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν πώς αυτό το αυξανόμενο πρόβλημα αλληλεπιδρά με τις εννέα κύριες διεργασίες του γήινου συστήματος που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των Πλανητικών Ορίων.

Το πλαίσιο αυτό, το οποίο εισήχθη το 2009, προσδιορίζει τις περιβαλλοντικές διεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση ενός σταθερού και ανθεκτικού πλανήτη.

Παράλληλα, καταγράφει πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα ωθεί αυτά τα συστήματα πέρα από τις ασφαλείς συνθήκες. Τα εννέα πλανητικά όρια είναι η κλιματική αλλαγή, η οξίνιση των ωκεανών, η απώλεια βιοποικιλότητας, η ατμοσφαιρική ρύπανση από αερολύματα, η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος, η αλλαγή των αποθεμάτων γλυκού νερού, η αλλαγή χρήσης γης, η χημική ρύπανση και οι βιογεωχημικές ροές (συμπεριλαμβανομένου του κύκλου του αζώτου).

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν επίσημα σε αυτά.

«Η υγεία και η σταθερότητα του πλανήτη μας εξαρτώνται από την υγεία και τη σταθερότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων, τα οποία χρειάζονται οξυγόνο για να λειτουργούν κανονικά», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας Έρικα Φερέρ, απόφοιτος του Scripps Oceanography και νυν μεταδιδακτορική υπότροφος στο Εθνικό Κέντρο Οικολογικής Ανάλυσης και Σύνθεσης του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σάντα Μπάρμπαρα. «Αυτή η μελέτη έχει σχεδιαστεί για να αναδείξει το προφίλ της υδάτινης αποξυγόνωσης ως παγκόσμιας απειλής και να δείξει ότι δεν λειτουργεί μεμονωμένα».

Η υπερθέρμανση και η ρύπανση «ρουφούν» το οξυγόνο

Η υπερθέρμανση που προκαλείται από τον άνθρωπο, η υπερβολική ρύπανση από θρεπτικά συστατικά και οι αλλαγές στην κίνηση και τον αερισμό των βαθύτερων υδάτων είναι οι κύριες δυνάμεις που οδηγούν στην υδάτινη αποξυγόνωση.

Καθώς τα επίπεδα οξυγόνου πέφτουν, μπορούν να διαταράξουν τις βιολογικές και χημικές διεργασίες που βοηθούν στη ρύθμιση του κλίματος της Γης. Η μείωση αυτή απειλεί επίσης τους οργανισμούς σε όλα τα υδάτινα τροφικά πλέγματα, από τη ζωή των μικροοργανισμών μέχρι τα ψάρια και τους καρχαρίες.

Τα θαλάσσια θηλαστικά μπορούν επίσης να υποφέρουν, παρόλο που αναπνέουν αέρα στην επιφάνεια. Η απώλεια οξυγόνου μπορεί να μειώσει ή να εκτοπίσει τα θηράματά τους, να καταστρέψει τους οικοτόπους και να αλλοιώσει τα τροφικά πλέγματα από τα οποία εξαρτώνται.

Συνδέοντας την αποξυγόνωση με άλλους κινδύνους

Η Φερέρ και η βιολογική ωκεανογράφος του Scripps Λίζα Λέβιν, ανώτερη συγγραφέας της μελέτης, ανέπτυξαν την ιδέα για την ανασκόπηση μετά τη συμμετοχή τους στην COP25, τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή το 2019 στη Μαδρίτη.

Ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα ενθαρρύνουν τους ερευνητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξετάσουν την απώλεια οξυγόνου στα υδάτινα συστήματα παράλληλα με την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση, τη μείωση της βιοποικιλότητας και άλλες πιέσεις στον πλανήτη, αντί να την αντιμετωπίζουν ως ξεχωριστό πρόβλημα.

«Η προσθήκη της υδάτινης αποξυγόνωσης στο πλαίσιο των Πλανητικών Ορίων θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις της στη σταθερότητα του γήινου συστήματος», δήλωσε η Φερέρ.

«Ο μετριασμός των επιπτώσεών της αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του κλίματος».

Υποστήριξη έρευνας και δημοσίευση

Η Φερέρ ολοκλήρωσε την ανασκόπηση κατά τη διάρκεια της διδακτορικής της έρευνας στο Scripps.

Το έργο της υποστηρίχθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Υποτροφιών του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ (NSF), από μεταπτυχιακή χρηματοδότηση από το Scripps και το UC San Diego, και μεταγενέστερα από μεταδιδακτορική υποστήριξη από το UC Santa Cruz και το UC Santa Barbara.Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 στο περιοδικό Limnology and Oceanography.