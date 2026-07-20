Αρχαιολόγοι ταυτοποίησαν μυθικό ήρωα που κρυβόταν στην 2.000 ετών τοιχογραφία του Καλακμούλ

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως τα μυστικά του πολιτισμού των Μάγια, καθώς οι επιστήμονες κατάφεραν να λύσουν ένα μυστήριο αιώνων.

Μέσα από τη μελέτη μιας εντυπωσιακής τοιχογραφίας ηλικίας 2.000 ετών στην αρχαία πόλη Καλακμούλ του Μεξικού, οι ερευνητές ταυτοποίησαν μια θρυλική μορφή του παρελθόντος.

Η αποκάλυψη αυτή προσφέρει μια νέα, συναρπαστική ματιά στη μυθολογία, την τέχνη και τις παραδόσεις αυτού του σπουδαίου προκολομβιανού πολιτισμού. Ένας μυστηριώδης πολεμιστής στεκόταν μέσα σε στροβιλιζόμενα νερά, υψώνοντας μια λόγχη με επιβλητική παρουσία.

Τα όμορφα ρούχα του ήταν διακοσμημένα με περίπλοκα μοτίβα και σύμβολα. Φορούσε ένα περίτεχνο κάλυμμα κεφαλής από φτερά και ιάσπη (αδιαφανές ορυκτό). Τα κοσμήματά του από πολύτιμα μέταλλα ήταν φτιαγμένα για έναν πολεμιστή με πλούτο και δύναμη.

Το πρόσωπό του ήταν γωνιώδες και ευγενικό, και τα τατουάζ του φανέρωναν τον πολιτισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε κανένα εμφανές όνομα. Μόνο η εικόνα του είχε απομείνει, ζωγραφισμένη σε έναν τοίχο στην αρχαία πόλη του Καλακμούλ στο Μεξικό.

Τριετής έρευνα φέρνει στο φως την αρχαιότερη απεικόνιση του Χουν Αχάου

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πρόσφατα μια από τις παλαιότερες γνωστές αναπαραστάσεις του μυθικού πολεμιστή των Μάγια, Χουν Αχάου (Juun Ajaw), σε τοιχογραφία της Δομής II στην αρχαία πόλη Καλακμούλ στο Καμπέτσε του Μεξικού.

Τα καταγεγραμμένα ευρήματα βασίζονται σε τρία χρόνια τεκμηρίωσης και ψηφιακής ανάλυσης. Ο αρχαιολόγος Ντάνιελ Σαλαζάρ Λάμα θα τα παρουσιάσει τελικά κατά τη διάρκεια δημόσιας διάλεξης με τίτλο «Κυνήγι στο νερό, ψάρεμα στη σπηλιά: Χουν Αχάου, ένας μυθικός ήρωας σε μια προκλασική τοιχογραφία του Καλακμούλ».

Η ψηφιακή ανακατασκευή αποκαλύπτει έναν ιερό κόσμο των Μάγια

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κυρίως για αυτήν που θεωρείται σήμερα η παλαιότερη γνωστή τοιχογραφία που έχει ανακαλυφθεί στο Καλακμούλ. Χρησιμοποιώντας προηγμένη ψηφιακή εικονογράφηση και εικονική αρχιτεκτονική μοντελοποίηση, η ερευνητική ομάδα δημιούργησε επίσης μια εξαιρετικά λεπτομερή ανακατασκευή τόσο της τοιχογραφίας όσο και του περιβάλλοντος αρχιτεκτονικού της χώρου.

Η ανάλυση ταυτοποίησε τη μορφή του Χουν Αχάου (Juun Ajaw) να απεικονίζεται σε μια σκηνή υποβρύχιου κυνηγιού. Οι ερευνητές κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι ο θάλαμος που φιλοξενεί την τοιχογραφία σχεδιάστηκε σκόπιμα ώστε να θυμίζει το εσωτερικό μιας σπηλιάς, ενός τόπου που κάποτε είχε βαθιά κοσμολογική σημασία στα συστήματα πεποιθήσεων των Μάγια.

Η τοιχογραφία περιλαμβάνει επίσης ένα σύμβολο που ενδέχεται να αντιπροσωπεύει έναν δείκτη εντός του τελετουργικού ημερολογίου 260 ημερών, γνωστού ως Τζόλκιν (Tzolk’in).

Εκεί όπου έσμιξαν ο μύθος, η ιερή αρχιτεκτονική και ο χρόνος

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ανακάλυψη αυτή προσφέρει μια νέα ματιά στον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Μάγια συνέδεαν τη μυθολογία, την ιερή αρχιτεκτονική και τον τελετουργικό χρόνο.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί ένα πρώιμο παράδειγμα της πρακτικής των Μάγια να συνδέουν μυθικά γεγονότα με συγκεκριμένες ημερολογιακές ημερομηνίες, μια τακτική που έχει τεκμηριωθεί παλαιότερα και σε άλλες τοποθεσίες της Προκλασικής περιόδου.

Η ίδια εργασία των ερευνητών αποκάλυψε ότι ο αρχιτεκτονικός χώρος που φιλοξενεί τον πίνακα αναπαριστά με εξαιρετικό τρόπο το εσωτερικό μιας σπηλιάς, η οποία έχει βαθιά σημασία στον πολιτισμό των Μάγια.

Επιπλέον, η σκηνή περιλαμβάνει ένα σύμβολο που ενδέχεται να αντιπροσωπεύει έναν ημερολογιακό κύκλο 365 ημερών (ενδεικτικό του ηλιακού ημερολογίου «Χάαμπ» των Μάγια), προσφέροντας νέα δεδομένα για τις ακριβείς διασυνδέσεις ανάμεσα στον μύθο, την αρχιτεκτονική και τον τελετουργικό χρόνο.

Η πορεία της έρευνας και οι διεθνείς συνεργασίες πίσω από την ανακάλυψη

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η τοιχογραφία αποτελεί ένα πρώιμο παράδειγμα της πρακτικής των Μάγια να συνδέουν μυθικά γεγονότα με συγκεκριμένες ημερολογιακές ημερομηνίες, μια τακτική που έχει τεκμηριωθεί παλαιότερα και σε άλλες τοποθεσίες της Προκλασικής περιόδου.

Στο Καλακμούλ, τα στοιχεία αυτά προσφέρουν νέες οπτικές για το πώς οι μυθολογικές αφηγήσεις ενσωματώνονταν τόσο στον χρόνο όσο και στον χώρο κατά την πρώιμη ανάπτυξη του πολιτισμού των Μάγια.

Ο Σαλαζάρ Λάμα ειδικεύεται στην τέχνη και την εικονογραφία των Μάγια, καθώς και της ευρύτερης Μεσοαμερικής, από το 2011. Από το 2020, ο αρχαιολόγος ηγείται της τεκμηρίωσης και της ανάλυσης της Υποδομής II C (Substructure II C) στο Καλακμούλ.

Αυτό το έργο ξεκίνησε ως μεταδιδακτορική έρευνα σε συνεργασία με τον οργανισμό Archaios, το Γαλλικό Κέντρο Μελετών για το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική (CEMCA) και το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικού (INAH).