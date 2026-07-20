Αρχαιολογικός θησαυρός στον βυθό: Δύτες εντόπισαν σπαθί της Εποχής του Χαλκού στο Ντέβον

Τα μυστικά που κρύβει ο θαλάσσιος βυθός συνεχίζουν να φέρνουν στο φως ανεκτίμητους θησαυρούς, προσφέροντας νέες απαντήσεις για το παρελθόν της ανθρωπότητας.

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη ήρθε πρόσφατα στην επιφάνεια, καθώς η υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα αποκάλυψε ένα σπάνιο εύρημα που παρέμενε βυθισμένο για χιλιάδες χρόνια.

Το ιστορικό αυτό κειμήλιο ανοίγει ένα νέο παράθυρο στις προϊστορικές θαλάσσιες διαδρομές, αλλάζοντας όσα γνωρίζαμε για την αρχαία ναυσιπλοΐα της περιοχής.

Ένα σπάνιο σπαθί της Εποχής του Χαλκού, ηλικίας 3.000 ετών, ανακαλύφθηκε στα νερά στα ανοικτά των ακτών του νότιου Ντέβον κατά τη διάρκεια υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η περιοχή αποτελούσε σημαντικό κέντρο θαλάσσιας δραστηριότητας κατά την προϊστορία.

Το χρονικό της ανακάλυψης και η συγκίνηση των δυτών

Το εξαιρετικά διατηρημένο όπλο ανασύρθηκε από τις προστατευόμενες τοποθεσίες ναυαγίων Salcombe Cannon και Moor Sand από εθελοντές δύτες της Αρχαιολογικής Ομάδας Ναυσιπλοΐας του South West (South West Maritime Archaeological Group), κατά τη διάρκεια ερευνών που χρηματοδοτήθηκαν από τον οργανισμό Historic England.

Το σπαθί ανακαλύφθηκε από τις έμπειρες δύτριες Μπέκι Γκιλ και Κάθριν Γκιλ, οι οποίες χαρακτήρισαν την ανακάλυψη ως μία από τις κορυφαίες στιγμές της καταδυτικής τους καριέρας.

«Ούτε ένα παιδί τα Χριστούγεννα δεν νιώθει τον ενθουσιασμό τού να βρίσκεις ένα τέτοιο σπαθί», δήλωσε η Μπέκι Γκιλ μετά την ανάσυρσή του.

Η Κάθριν Γκιλ πρόσθεσε:

«Είναι εκπληκτική συγκίνηση να ανασύρεις ένα αντικείμενο από τον βυθό της θάλασσας που αποδεικνύεται ότι είναι ένα σπαθί της Εποχής του Χαλκού.

Σε κάνει να αναρωτιέσαι ποιος το έφτιαξε, ποιος σκόπευε να το χρησιμοποιήσει και ποιος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που το κράτησε πριν από εμάς, σχεδόν 3.000 χρόνια στο παρελθόν».

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το σπαθί χρονολογείται από τη Μέση ή την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, μεταξύ περίπου του 1300 π.Χ. και του 800 π.Χ. Αν και οι αιώνες κάτω από τη θάλασσα έχουν διαβρώσει τμήματα της λεπίδας, οι ειδικοί αναφέρουν ότι το όπλο παραμένει ένα εξαιρετικά σημαντικό εύρημα.

Το σπαθί ανακαλύφθηκε από τις έμπειρες δύτριες Μπέκι Γκιλ και Κάθριν Γκιλ, οι οποίες χαρακτήρισαν την ανακάλυψη ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καταδυτικής τους καριέρας.

«Ούτε ένα παιδί τα Χριστούγεννα δεν μπορεί να πλησιάσει τον ενθουσιασμό τού να βρίσκεις αυτό το σπαθί», δήλωσε η Μπέκι Γκιλ μετά την ανάσυρσή του.

Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει περαιτέρω την αρχαιολογική σημασία της τοποθεσίας του Σάλκομπ (Salcombe), η οποία έχει αποδώσει μια εξαιρετική συλλογή προϊστορικών αντικειμένων κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Προηγούμενα ευρήματα περιλαμβάνουν ξίφη της Εποχής του Χαλκού, κεφαλές τσεκουριών, ένα χρυσό βραχιόλι, ράβδους χρυσού και περισσότερα από 400 χρυσά αντικείμενα, τα οποία πιστεύεται ότι προέρχονται από ένα ή πιθανώς δύο ναυάγια της Εποχής του Χαλκού.

«Νέο φως» στο προϊστορικό εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα της Βρετανίας

Μαζί, οι ανακαλύψεις αυτές υποδηλώνουν ότι τα νερά στα ανοικτά του Σάλκομπ αποτελούσαν μέρος ενός εκτεταμένου θαλάσσιου εμπορικού δικτύου που συνέδεε κοινότητες γύρω από την ακτογραμμή της Βρετανίας και σε ολόκληρη τη Μάγχη κατά την Εποχή του Χαλκού.

Ο Νιλ Γουίλκιν (Neil Wilkin), επιμελητής στο Βρετανικό Μουσείο, περιέγραψε την τελευταία ανακάλυψη ως «μια υπέροχη και σημαντική προσθήκη» στην ιστορία της τοποθεσίας του Σάλκομπ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι το ξίφος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολύτιμες νέες γνώσεις για τη ναυσιπλοΐα, το εμπόριο και τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών κατά την Εποχή του Χαλκού κατά μήκος των ακτών της Βρετανίας, περίπου πριν από τρεις χιλιετίες.

Στο Βρετανικό Μουσείο για συντήρηση και επιστημονική ανάλυση

Το όπλο έχει πλέον απομακρυνθεί για εξειδικευμένη συντήρηση, ώστε να σταθεροποιηθεί το μέταλλο μετά από αιώνες κάτω από το νερό. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης, το ξίφος θα δωρηθεί στο Βρετανικό Μουσείο, όπου θα υποβληθεί σε λεπτομερή επιστημονική ανάλυση προτού ενταχθεί στην εθνική αρχαιολογική συλλογή.

Η τελευταία αυτή ανακάλυψη αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη αρχαιολογική σημασία του βυθού του Σάλκομπ, όπου οι εν εξελίξει υποβρύχιες έρευνες συνεχίζουν να αποκαλύπτουν στοιχεία για μία από τις πλουσιότερες συγκεντρώσεις θαλάσσιας κληρονομιάς της Εποχής του Χαλκού στη Βρετανία.