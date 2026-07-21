Κριστιάνο Ρονάλντο: Η βουτιά στην πισίνα και το βίντεο με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες δημοσίευσαν ένα στιγμιότυπο από τις διακοπές τους, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο 41χρονος ποδοσφαιριστής εμφανίζεται να βουτά σε πισίνα φορώντας το εσώρουχό του, ενώ δίπλα του βρίσκεται η 32χρονη σύντροφός του με μαύρο μπικίνι.

Το ζευγάρι φαίνεται να περνά στιγμές χαλάρωσης σε θέρετρο, μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ρονάλντο. Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες και ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής μεγαλώνουν μαζί την οικογένειά τους, η οποία περιλαμβάνει πέντε παιδιά.

Το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο του Ρονάλντο

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Κριστιάνο Ρονάλντο ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτέλεσε το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

Ο Πορτογάλος ολοκλήρωσε ακόμη μία συμμετοχή του στη διοργάνωση χωρίς να κατακτήσει το τρόπαιο, παρά τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Πριν από τον αγώνα με την Ισπανία, ο Ρονάλντο είχε δηλώσει: «Αυτό θα είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ας ελπίσουμε ότι το αυριανό παιχνίδι δεν θα είναι το τελευταίο μου».

Όταν ρωτήθηκε για την εμπειρία του στη διοργάνωση, είχε προσθέσει: «Ήταν φανταστικά. Η εμπειρία ξεπερνά όσα συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα θυμάμαι περισσότερο, εξαιτίας του πάθους του κόσμου».

«Αυτή τη φορά ήταν ακόμη πιο έντονο, δεν ξέρω γιατί. Συναισθηματικά, ήταν το καλύτερο. Το απόλαυσα πάρα πολύ», είχε αναφέρει.

Η πρόταση γάμου στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες πλησιάζουν παράλληλα στη συμπλήρωση ενός έτους από τον αρραβώνα τους. Ο ποδοσφαιριστής έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του τον περασμένο Αύγουστο, έπειτα από οκτώ χρόνια σχέσης.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία του δαχτυλιδιού και γράφοντας στη λεζάντα: «Ναι, δέχομαι».

Ο Ρονάλντο είχε αποκαλύψει ότι η πρόταση γάμου έγινε απρογραμμάτιστα, περίπου στη μία τα ξημερώματα.

Όπως είχε περιγράψει σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ένας φίλος του τού έδωσε το δαχτυλίδι. Τη στιγμή που ετοιμαζόταν να το προσφέρει στην Τζορτζίνα, δύο από τα παιδιά του μπήκαν στο δωμάτιο και του είπαν: «Μπαμπά, θα δώσεις το δαχτυλίδι στη μαμά και θα της ζητήσεις να σε παντρευτεί».

«Τότε σκέφτηκα ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ήξερα ότι θα το έκανα κάποια μέρα, αλλά δεν είχα σχεδιάσει να γίνει τότε», είχε δηλώσει.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είχε αναφέρει επίσης ότι χρειάστηκε χρόνο για να βρει το δαχτυλίδι που ήθελε η σύντροφός του.

«Μου είχε ζητήσει ένα δαχτυλίδι, γιατί ένα από τα όνειρά της ήταν να έχει μια όμορφη πέτρα. Έψαξα πολύ και τελικά βρήκα αυτό που αγαπούσε», είχε πει.

Το ζευγάρι συνεχίζει τις διακοπές του μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Ρονάλντο, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.