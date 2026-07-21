Τραγωδία στο Οχάιο: 5 νεκροί στα ορμητικά νερά ποταμού – Βούτηξαν για να σώσουν κολυμβητή

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Μια οικογενειακή βραδιά για ψάρεμα εξελίχθηκε σε ανείπωτη τραγωδία στις ΗΠΑ, όταν πέντε ενήλικες έχασαν τη ζωή τους στα νερά ποταμού στο Οχάιο, στην προσπάθειά τους να σώσουν έναν κολυμβητή που κινδύνευε.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο ζευγάρια γονέων, οι οποίοι άφησαν πίσω τους δύο μικρά παιδιά ορφανά.

Τραγωδία στον ποταμό Σιότο

Μια ομάδα ανθρώπων αποτελούμενη από πέντε ενήλικες, δύο παιδιά και ένα ακόμη άτομο είχε μεταβεί στον ποταμό Σιότο για να «απολαύσει μια καλοκαιρινή βραδιά» ψαρεύοντας, όπως δήλωσε ο Σερίφης της κομητείας Ντέλαγουερ, Τζέφρι Μπόλτζερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του Σερίφη, η αλυσίδα των γεγονότων ξεκίνησε όταν ένας ενήλικας μπήκε στο νερό για να κολυμπήσει και άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Αμέσως, δύο άλλοι ενήλικες βούτηξαν για να τον σώσουν. Όταν όμως και εκείνοι άρχισαν να παλεύουν με τα κύματα, δύο ακόμη ενήλικες μπήκαν στο νερό για να βοηθήσουν.

Κανείς από τους πέντε δεν κατάφερε να βγει ζωντανός από τον ποταμό.

Ο εντοπισμός των θυμάτων

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο γύρω στις 9:00 το βράδυ της Κυριακής, όταν ένας διερχόμενος οδηγός παρατήρησε ένα «προφανώς αναστατωμένο» μικρό παιδί να τρέχει κατά μήκος ενός κοντινού δρόμου και κάλεσε το 911.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τρομοκρατημένο παιδί ανέφερε ότι «η οικογένειά του βρίσκεται στον ποταμό».

Five bodies have been pulled from the Scioto River since late Sunday night, ABC 6 has confirmed. pic.twitter.com/2qH2SJCbCH — WSYX ABC 6 (@wsyx6) July 20, 2026



Αρχικά, ανασύρθηκαν από το νερό δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Αργότερα τη Δευτέρα, ανασύρθηκαν οι σοροί τριών ανδρών από τον ποταμό στην περιοχή Πάουελ, βόρεια του Κολόμπους, σύμφωνα με την Τρέισι Γουάιτεντ, εκπρόσωπο του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Ντέλαγουερ.

Παραμένει ασαφές το ακριβές σημείο όπου εντοπίστηκαν οι τρεις άνδρες.

Ο Σερίφης πρόσθεσε ότι ανάμεσα στους πέντε νεκρούς περιλαμβάνονται δύο ζευγάρια γονέων. Δύο μικρά παιδιά κάτω των 10 ετών, τα οποία βρίσκονταν με την ομάδα, έχουν τεθεί πλέον υπό τη φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα τα στοιχεία των πέντε θυμάτων, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν οι πνιγμοί παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ορμητικά νερά

Την Κυριακή, ο ποταμός ήταν φουσκωμένος και εξαιρετικά ορμητικός, με τη ροή του νερού να ξεπερνά τα 10 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο σύμφωνα με τον μετρητή του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USGS) στο γειτονικό φράγμα — μέγεθος υπερδιπλάσιο από το φυσιολογικό.

Ο Σερίφης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να βεβαιώνονται ότι διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας και ότι είναι σίγουροι για τις κολυμβητικές τους ικανότητες πριν μπουν στο νερό.

«Βεβαιωθείτε ότι έχετε άλλα άτομα γύρω σας, ώστε σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, να ειδοποιήσουν κάποιον», τόνισε.