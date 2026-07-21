Ηλεία: Φωτιά στο Βαρθολομιό – Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Ηλεία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάσβεσης. Το 112 ενεργοποιήθηκε, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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φωτιά Ηλεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Ηλεία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με τη συνδρομή υδροφόρων του δήμου Πηνειού.
  • Πριν από λίγο ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στην Ηλεία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

Πριν από λίγο ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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