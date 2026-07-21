Ηλεία: Φωτιά στο Βαρθολομιό – Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Ηλεία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πηνειού.
Πριν από λίγο ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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— 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026