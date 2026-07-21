Ηλεία: Φωτιά στο Βαρθολομιό – Ήχησε το 112

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Συναγερμός σήμανε στην Ηλεία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

Πριν από λίγο ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.