Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα – Πού θα δείξει 43 βαθμούς το θερμόμετρο την Τετάρτη

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ για τον καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026. Η ΕΜΥ προβλέπει υψηλές θερμοκρασίες, έως και 43 βαθμούς Κελσίου, σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο. Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22-07-2026.

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Καιρός καύσωνας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ για τον καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου.
  • Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, προβλέποντας υψηλές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 43 βαθμούς.
  • Την Τετάρτη 22-07-2026, στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41-42 βαθμούς, ενώ στην Αττική τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ για τον καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας και αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου.

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Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, προβλέποντας υψηλές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς, ειδικά στη Θεσσαλία.

Πορτοκαλί Προειδοποίηση της ΕΜΥ

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

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Πιο αναλυτικά:

Την Τετάρτη 22-07-2026 η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει
α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.
β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.
γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

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Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22-07-2026 λαμβάνοντας υπόψη τα νέα προγνωστικά στοιχεία.

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