Υπουργείο Εργασίας: Υποχρεωτικά τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων λόγω καύσωνα – Ακόμη και παύση εργασιών όπου απαιτείται

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπενθυμίζει την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 34666/03.06.2024 εγκύκλιο «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων». Αυτά περιλαμβάνουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και την κατά περίπτωση παύση εργασιών, ιδίως σε εξωτερικούς χώρους, όταν οι συνθήκες είναι επικίνδυνες για τους εργαζόμενους, με τον έλεγχο εφαρμογής να γίνεται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει την υποχρέωση των εργοδοτών για τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.\n- Μεταξύ των οργανωτικών μέτρων περιλαμβάνεται και η κατά περίπτωση παύση εργασιών, ιδίως σε εξωτερικούς χώρους, όταν οι συνθήκες είναι επικίνδυνες.\n- Η σχετική εγκύκλιος (34666/03.06.2024) περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης της θερμικής καταπόνησης, ενώ ο έλεγχος εφαρμογής τους γίνεται από τους Επιθεωρητές Εργασίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με αφορμή τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών σε περιοχές της χώρας, υπενθυμίζει την υποχρέωση των εργοδοτών, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους, για τη λήψη των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34666/03.06.2024 εγκύκλιο «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων» (ΑΔΑ: ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων, η ως άνω εγκύκλιος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό κατάλογο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων πρόληψης της θερμικής καταπόνησης, καθώς και τις ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου για τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα προστασίας.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των οργανωτικών μέτρων εκ μέρους του εργοδότη περιλαμβάνεται και η κατά περίπτωση παύση εργασιών, ιδίως στις εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. τεχνικά έργα και διανομές), όταν οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για τους εργαζόμενους.

Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση πραγματοποιείται από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

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