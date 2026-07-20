Γιώργος Βελέντζας: Η ανάρτηση της Finos Film για τα 11 χρόνια από τον θάνατό του – Το αφιερωματικό βίντεο

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Έντεκα χρόνια συμπληρώνονται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, από την ημέρα που ο Γιώργος Βελέντζας έφυγε από τη ζωή. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης είχε γεννηθεί στις 4 Δεκεμβρίου του 1927, και άφησε τη τελευταία του πνοή το 2015, σε ηλικία 87 ετών.

Η Finos Film, με την οποία ο Γιώργος Βελέντζας είχε συνεργαστεί σε 10 ταινίες, έκανε μία ανάρτηση σήμερα (20/7) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του.

Στη δημοσίευσή της, η γνωστή ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών, κοινοποίησε ένα αφιερωματικό βίντεο, στο οποίο βλέπουμε διάφορα αποσπάσματα από συμμετοχές του αείμνηστου ηθοποιού, σε ταινίες της.

Η Finos Film αναφέρει στη λεζάντα: «Με ένα από τα πιο υψηλά ρεκόρ συμμετοχών σε θέατρο και κινηματογράφο, ο Γιώργος Βελέντζας μπορεί να μην ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής αλλά δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητος μέσα από τις ουσιαστικές ερμηνείες του στις περίπου 200 ταινίες και 500 θεατρικά έργα που συμμετείχε.

Είχε μάλιστα διακριθεί το 1993 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με το βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία “Ζωή Χαρισάμενη” του Πατρίς Βιβάνκο.

Με την Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε 10 ταινίες και σήμερα – 11 χρόνια από το θάνατο του – τον θυμόμαστε μέσα από στιγμές στην FF.

“Θα ήθελα να πω στους νέους να μην βιάζονται. Θα έρθει η στιγμή για τον καθένα που θα βρει τον δρόμο του. Αρκεί να έχουν ευγένεια και υπομονή.” – Γιώργος Βελέντζας».