Αγγελική Ηλιάδη: Με προσέγγισαν πολλές γυναίκες μετά την εξομολόγησή μου για την κακοποίηση – Δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό

Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «After Dark» του Θέμη Γεωργαντά, το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου, όπου μίλησε ανοιχτά για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημόσια εξομολόγησή της σχετικά με την κακοποίηση που είχε βιώσει από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι μετά τη συνέντευξή της δέχτηκε έναν τεράστιο αριθμό μηνυμάτων από γυναίκες και νεαρά κορίτσια που θέλησαν να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες.

«Μετά την εξομολόγησή μου με προσέγγισαν σοκαριστικά πολλές γυναίκες. Προσπαθούσα να απαντήσω σε όλες, αλλά ήταν αδύνατον. Περνούσα ολόκληρα βράδια ξύπνια, μέχρι τις 4 ή τις 5 τα ξημερώματα, διαβάζοντας και απαντώντας στα μηνύματά τους. Δεν περίμενα ότι θα είχε τόσο μεγάλη απήχηση. Όταν γυναίκες μού λένε πως βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν επειδή το έκανα εγώ, ως αναγνωρίσιμο πρόσωπο, τότε καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι να στηρίζει η μία την άλλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να σταματήσουν οι φωνές που αναρωτιούνται “γιατί το είπες τώρα και όχι νωρίτερα”»

Η Αγγελική Ηλιάδη στάθηκε και στην κριτική που συχνά δέχονται τα θύματα όταν αποφασίζουν να μιλήσουν δημόσια, τονίζοντας πως δεν υπάρχει σωστός ή λάθος χρόνος για μια τέτοια αποκάλυψη.

«Πρέπει να σταματήσουν οι φωνές που αναρωτιούνται “γιατί το είπες τώρα και όχι νωρίτερα”. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια, τις δικές του αντοχές και αντιδρά με τον δικό του τρόπο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό που ήρθα σε επαφή με αυτές τις γυναίκες και χαίρομαι που μπορώ να βοηθήσω έστω και κάποιες από αυτές. Και δεν σκοπεύω να σταματήσω να το κάνω», υπογράμμισε.