Μαρία Παναγοπούλου: «Δεν του άρεσε το καλοκαίρι, η ζέστη και τα μπάνια στη θάλασσα, από τότε που ήταν ακόμη 6 μηνών» – Η αποκάλυψη για τον γιο της

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας και η Μαρία Παναγοπούλου έζησαν μαζί για πάνω από 30 χρόνια, ενώ τους χώρισε μόνο ο θάνατος, με τον καταξιωμένο δημοσιογράφο να αφήνει την τελευταία του πνοή, το Δεκέμβριο του 2024. Καρπός του μεγάλου έρωτά τους, είναι ο γιος τους Κωνσταντίνος. Η συγγραφέας, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση στο Instagram, στην οποία αναφέρθηκε στο παιδί της και στη σχέση του με το καλοκαίρι.

Η Μαρία Παναγοπούλου, στην ανάρτησή της κοινοποίησε μία καλοκαιρινή φωτογραφία του γιου της, από τα παιδικά του χρόνια. Σε αυτή, ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας απεικονίζεται κάθε άλλο παρά χαρούμενος.

«Του γιου μας δεν του άρεσε το καλοκαίρι, η ζέστη και τα μπάνια στη θάλασσα, από τότε που ήταν ακόμη 6 μηνών! Χωρίς υπερβολή, από το πρώτο του κιόλας καλοκαίρι, μας έδειξε με σαφήνεια ότι αυτή η εποχή δεν είναι η αγαπημένη του κι έτσι συνέχισε μεγαλώνοντας.

Εγώ εκνευριζόμουν, ερμηνεύοντας τα “μούτρα” στις διακοπές ως συμπεριφορά “κακομαθημένου” παιδιού και προσπαθούσα να τον παρασύρω στις λεγόμενες “δημιουργικές δραστηριότητες”. Ο Κώστας στενοχωριόταν κι αναζητούσε πιο απλούς τρόπους για να τον κάνει να αγαπήσει τη θάλασσα, τα παιχνίδια στην αμμουδιά, έστω τα μεσημέρια στα ταβερνάκια. Ό,τι κι αν κάναμε έπεφτε στο κενό.

Ο Κωνσταντίνος μας, έβρισκε το κέφι του μόνο όταν φτάναμε σε μέρος με κλιματισμό χωρίς ήλιο, διαφορετικά τα μουτράκια του ήταν πάντα όπως στη φωτογραφία (και ίδια παραμένουν και σήμερα, στα 33 του χρόνια, μόλις καλοκαιριάζει).

Βιώνοντας προσωπικά ένα αλλιώτικο καλοκαίρι φέτος, όπου είμαι σίγουρα πολύ καλύτερα από πέρυσι και απολαμβάνω αρκετά πράγματα, αλλά καθόλου τον ήλιο και τη θάλασσα, οφείλω να παραδεχτώ το αυτονόητο. Το “περνάω καλά” είναι ΚΑΙ βαθιά υποκειμενικό για τον καθέναν, είτε είναι 6 μηνών είτε 56 ετών…», εξήγησε η συγγραφέας και δημοσιογράφος στη λεζάντα της.