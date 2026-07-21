Καιρός: Έως τους 43 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα – Τα μέτρα για τους εργαζομένους και οι οδηγίες προστασίας

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ισχυρό κύμα ζέστης που επηρεάζει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις δυσκολότερες συνθήκες να αναμένονται την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Ο υδράργυρος θα κινηθεί σε πολλές περιοχές μεταξύ 38 και 40 βαθμών, ενώ σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας ενδέχεται να φτάσει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, η θερμοκρασία στη Λάρισα δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς.

Η αυξημένη υγρασία εντείνει τη θερμική δυσφορία, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν ιδιαίτερα το μικροκλίμα των αστικών περιοχών. Η άσφαλτος και οι επιφάνειες των κτιρίων αναπτύσσουν θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από εκείνες του αέρα, διατηρώντας τη ζέστη ακόμη και κατά τις βραδινές ώρες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται την Τρίτη 21 Ιουλίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις βόρειες περιοχές, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά.

Στα δυτικά, οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί και ασθενείς. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, με ένταση 3 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και θα φτάσει:

Στις Κυκλάδες , τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

, τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα , τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς.

, τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς. Στα ηπειρωτικά, τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Οι περιοχές όπου αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Την Τρίτη, η θερμική επιβάρυνση αναμένεται να είναι εντονότερη στην Αττική και σε τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Την Τετάρτη, οι υψηλότερες θερμοκρασίες προβλέπεται να καταγραφούν κυρίως στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στη νότια Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη.

Θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου αναμένονται στις ακόλουθες περιοχές:

Στον Θεσσαλικό κάμπο , όπου στη Λάρισα η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς.

, όπου στη Λάρισα η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς. Στην Αιτωλοακαρνανία .

. Στη Φθιώτιδα .

. Στη Βοιωτία .

. Σε περιοχές της Πελοποννήσου .

. Στην Αττική .

. Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα .

. Στην Αργολίδα και την Κορινθία.

Στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης, λόγω της επικράτησης βορειοδυτικών ανέμων. Αντίθετα, στα ανατολικά ηπειρωτικά οι θερμές και ξηρές αέριες μάζες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στους 41,1 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία της Δευτέρας 20 Ιουλίου καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς σε 24 σταθμούς και τους 37 βαθμούς σε 159 σταθμούς του δικτύου.

Όπως αναφέρει το meteo.gr: «Περαιτέρω άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41,1 °C.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:30, ώρα Ελλάδας, της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 °C σε 24 σταθμούς, περίπου στο 4% του συνόλου, και τους 37 °C σε 159 σταθμούς του δικτύου, περίπου στο 28% του συνόλου».

Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

Από την Πέμπτη 23 Ιουλίου προβλέπεται αισθητή αποκλιμάκωση της ζέστης στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν κοντά στους 32 με 34 βαθμούς σε πολλές περιοχές, αν και σχετικά υψηλότερες τιμές ενδέχεται να διατηρηθούν σε ορισμένα νότια και νοτιοανατολικά τμήματα.

Προς το τέλος της εβδομάδας προβλέπεται μεταβολή του καιρού, με πιθανότητα εκδήλωσης βροχών και τοπικών καταιγίδων, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι θερμές και ξηρές συνθήκες αυξάνουν παράλληλα τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς ευνοούν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πύρινων μετώπων.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια, ο καιρός θα βελτιωθεί. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται εκ νέου αύξηση των νεφώσεων, με τοπικούς όμβρους και καταιγίδες. Στη δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια, ο καιρός θα βελτιωθεί. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται εκ νέου αύξηση των νεφώσεων, με τοπικούς όμβρους και καταιγίδες. Στη δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και, από το μεσημέρι, δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί ασθενείς και, από το μεσημέρι, δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, τοπικά έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα καταιγίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται εκ νέου αύξηση των νεφώσεων, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα καταιγίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται εκ νέου αύξηση των νεφώσεων, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι έως το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι έως το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-07-2026

Καιρός: Στα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν βαθμιαία από αργά το απόγευμα.

Στα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν βαθμιαία από αργά το απόγευμα. Υπόλοιπη χώρα: Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Αφρικανική σκόνη: Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι: Στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς, τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Ωστόσο, στα νότια ηπειρωτικά και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-07-2026

Καιρός: Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ. Υπόλοιπη χώρα: Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2026

Καιρός: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ανατολικά, κυρίως ηπειρωτικά, πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται το βράδυ από τα δυτικά.

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ανατολικά, κυρίως ηπειρωτικά, πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται το βράδυ από τα δυτικά. Υπόλοιπη χώρα: Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζομένους και τηλεργασία

Οι συνθήκες καύσωνα ενεργοποιούν έκτακτα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας στους εργαζομένους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον το επιτρέπει η φύση των καθηκόντων τους.

Στις ομάδες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνονται:

Οι καρδιοπαθείς .

. Οι πνευμονοπαθείς .

. Τα άτομα με χρόνια νοσήματα, όπως σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και διαταραχές της αρτηριακής πίεσης.

Όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα, όπως ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά και αντιχολινεργικά.

Οι έγκυες γυναίκες .

. Οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 60 ετών .

. Όσοι εργάζονται σε ιδιαίτερα θερμό περιβάλλον.

Η υπαγωγή ενός εργαζομένου σε ομάδα υψηλού κινδύνου πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση ή από τον ιατρό εργασίας της επιχείρησης.

Πότε προβλέπεται υποχρεωτική παύση εργασιών

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, προβλέπεται υποχρεωτική παύση των χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τις 12:00 έως τις 17:00, όταν συντρέχει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

Η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 40 °C και η σχετική υγρασία είναι τουλάχιστον 20%.

και η σχετική υγρασία είναι τουλάχιστον 20%. Η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 42 °C και η σχετική υγρασία είναι τουλάχιστον 14%.

και η σχετική υγρασία είναι τουλάχιστον 14%. Η τιμή του βιοκλιματικού δείκτη WBGT υπερβαίνει το 32,2.

Τεχνικά και οικοδομικά έργα

Στα υπαίθρια εργοτάξια, η εργασία διακόπτεται υποχρεωτικά από τις 12:00 έως τις 17:00. Η έλλειψη φυσικής σκίασης, η έντονη χειρωνακτική εργασία και η θερμότητα που συσσωρεύουν υλικά όπως το σκυρόδεμα, η άσφαλτος και οι μεταλλικές κατασκευές αυξάνουν σημαντικά τη θερμική καταπόνηση.

Διανομείς και ψηφιακές πλατφόρμες

Στην υποχρεωτική παύση εργασίας περιλαμβάνονται οι διανομείς προϊόντων και αντικειμένων που χρησιμοποιούν δίκυκλο, καθώς και όσοι εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής σχέσης.

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας, όταν η θερμοκρασία φτάνει τους 38 °C, το ωράριο διαμορφώνεται από τις 07:00 έως τις 13:00 και ακολουθεί παύση έως τις 19:00, χωρίς περικοπή του ημερομισθίου.

Όταν η θερμοκρασία διαμορφώνεται στους 36 ή τους 37 βαθμούς Κελσίου, η εργασία διακόπτεται από τις 14:00 έως τις 18:00.

Ορυχεία και λατομεία

Στα ορυχεία και τα λατομεία προβλέπεται διακοπή των υπαίθριων εργασιών όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια, προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τα πρόσθετα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας

Για τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους προβλέπονται επιπλέον τα ακόλουθα μέτρα:

Σκίαση: Οι εργοδότες πρέπει να επιλέγουν σκιερά σημεία ή να κατασκευάζουν κατάλληλα στέγαστρα για την εργασία και τα διαλείμματα.

Οι εργοδότες πρέπει να επιλέγουν σκιερά σημεία ή να κατασκευάζουν κατάλληλα στέγαστρα για την εργασία και τα διαλείμματα. Κάλυψη κεφαλής: Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο κάλυμμα κεφαλής, όπου δεν απαιτείται η χρήση κράνους.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο κάλυμμα κεφαλής, όπου δεν απαιτείται η χρήση κράνους. Προστασία δέρματος: Πρέπει να παρέχονται αντηλιακά και καλύμματα αυχένα, ύστερα από τη γνώμη του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.

Πρέπει να παρέχονται αντηλιακά και καλύμματα αυχένα, ύστερα από τη γνώμη του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας. Πόσιμο νερό: Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους άφθονο δροσερό πόσιμο νερό, σε θερμοκρασία από 10 έως 15 °C.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους άφθονο δροσερό πόσιμο νερό, σε θερμοκρασία από 10 έως 15 °C. Τεχνικές παρεμβάσεις: Οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν μέτρα στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, στην παραγωγική διαδικασία και στο μικροκλίμα του χώρου εργασίας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν μέτρα στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, στην παραγωγική διαδικασία και στο μικροκλίμα του χώρου εργασίας. Χρόνος εργασίας: Οι εργοδότες πρέπει να προγραμματίζουν διαλείμματα και να μεταφέρουν τις επιβαρυντικές εργασίες εκτός των ωρών θερμοκρασιακής αιχμής.

Οι εργοδότες πρέπει να προγραμματίζουν διαλείμματα και να μεταφέρουν τις επιβαρυντικές εργασίες εκτός των ωρών θερμοκρασιακής αιχμής. Χώροι ανάπαυσης: Πρέπει να διαμορφώνονται σκιεροί ή κλιματιζόμενοι χώροι για τα διαλείμματα των εργαζομένων.

Πρέπει να διαμορφώνονται σκιεροί ή κλιματιζόμενοι χώροι για τα διαλείμματα των εργαζομένων. Συντήρηση κλιματισμού: Οι μονάδες κλιματισμού πρέπει να συντηρούνται σωστά, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία εστιών μόλυνσης.

Οι μονάδες κλιματισμού πρέπει να συντηρούνται σωστά, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία εστιών μόλυνσης. Αξιολόγηση κινδύνου: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η έλλειψη εγκλιματισμού, η αφυδάτωση, η έντονη σωματική εργασία και η χρήση βαριών ή μη διαπερατών ενδυμάτων.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δίνοντας έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, στους ηλικιωμένους, στους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους και σε όσους εκτίθενται για πολλές ώρες στη ζέστη.

1. Συμπτώματα και παθολογικές καταστάσεις

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπερβαίνει τα επίπεδα που μπορεί να ανεχθεί ο ανθρώπινος οργανισμός, ενδέχεται να εμφανιστούν παθολογικές καταστάσεις διαφορετικής βαρύτητας.

Ήπια έως μέτρια συμπτώματα:

Δυνατός πονοκέφαλος .

. Ατονία και αίσθημα κόπωσης.

Τάση για λιποθυμία.

Πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Ναυτία και έμετοι.

Ταχυπαλμία.

Σοβαρά συμπτώματα θερμοπληξίας:

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, άνω των 40,5 °C .

. Ξηρό, κόκκινο και ζεστό δέρμα, χωρίς εφίδρωση.

Ξηρή και πρησμένη γλώσσα.

Ζάλη, σύγχυση ή παραλήρημα.

Ταχύπνοια και σπασμοί.

Απώλεια συνείδησης.

2. Ομάδες υψηλού κινδύνου

Στις ομάδες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο περιλαμβάνονται:

Οι ηλικιωμένοι , τα βρέφη και τα μικρά παιδιά.

, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες.

Τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα.

Όσοι εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε θερμό περιβάλλον.

Άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφροπάθειες ή ηπατοπάθειες.

Άτομα με ψυχικές παθήσεις, άνοια, αλκοολισμό ή εξάρτηση από ουσίες.

Όσοι νοσούν με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα.

Όσοι λαμβάνουν διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα σκευάσματα, ινσουλίνη ή αντιδιαβητικά δισκία.

Όσοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους για ενδεχόμενη προσαρμογή της δοσολογίας και να μην προχωρούν μόνοι τους σε αλλαγές.

3. Γενικές οδηγίες προφύλαξης

Το υπουργείο Υγείας συνιστά:

Παραμονή σε δροσερούς χώρους: Χρήση κλιματισμού ή ανεμιστήρων και επαρκή αερισμό.

Χρήση κλιματισμού ή ανεμιστήρων και επαρκή αερισμό. Κατάλληλη ένδυση: Ελαφρά και ανοιχτόχρωμα ρούχα, καθώς και χρήση καπέλου.

Ελαφρά και ανοιχτόχρωμα ρούχα, καθώς και χρήση καπέλου. Περιορισμό έκθεσης: Αποφυγή της απευθείας έκθεσης στον ήλιο και της έντονης σωματικής δραστηριότητας από τις 11:00 έως τις 17:00.

Αποφυγή της απευθείας έκθεσης στον ήλιο και της έντονης σωματικής δραστηριότητας από τις 11:00 έως τις 17:00. Ενυδάτωση: Κατανάλωση άφθονου νερού και φυσικών χυμών, καθώς και αποφυγή αλκοόλ.

Κατανάλωση άφθονου νερού και φυσικών χυμών, καθώς και αποφυγή αλκοόλ. Ελαφρά διατροφή: Κατανάλωση μικρών και ελαφρών γευμάτων.

Κατανάλωση μικρών και ελαφρών γευμάτων. Συχνά ντους: Χρήση δροσερού νερού για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης.

Χρήση δροσερού νερού για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης. Ιατρική συμβουλή: Η πρόσθετη λήψη αλατιού σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν οδηγίας γιατρού.

Η πρόσθετη λήψη αλατιού σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν οδηγίας γιατρού. Μέριμνα για ευάλωτους: Καθημερινή επικοινωνία με ηλικιωμένους και ιδιαίτερη φροντίδα στις δομές φιλοξενίας παιδιών, ατόμων με αναπηρία και ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

4. Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας

Σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων θερμοπληξίας πρέπει να γίνουν άμεσα τα ακόλουθα:

Μεταφορά του ατόμου σε δροσερό, ευάερο, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο.

Αφαίρεση των περιττών ρούχων.

Τοποθέτηση παγοκύστεων ή δροσερών επιθεμάτων στον λαιμό, στις μασχάλες και στη βουβωνική χώρα.

Εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό, δροσερό ντους ή ψεκασμός του σώματος με νερό.

Χορήγηση δροσερών υγρών σε μικρές γουλιές, μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του.

Άμεση κλήση για ιατρική βοήθεια και μεταφορά σε νοσοκομείο.

5. Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών

Παράλληλα με τα μέτρα ατομικής προστασίας, οι πολίτες πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε θερμή εργασία στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρή βλάστηση και οι άνεμοι δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτόν, οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη επαγρύπνηση έως την υποχώρηση του κύματος ζέστης.