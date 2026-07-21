Γιώργος Βλάχος: Δύσκολη η αυτοδυναμία για τη ΝΔ – Το 28,31% η αφετηρία

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι είναι εφικτός ο στόχος της ΝΔ για αυτοδυναμία ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, είπε στα Παραπολιτικά ότι «με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται να είναι δύσκολο, το ότι σαν στόχος παραμένει, προφανώς παραμένει και πρέπει να παραμείνει αλλά αν θα κερδηθεί επιτρέψτε μου να έχω κάποιες αμφιβολίες».

«Ρωτήθηκα κάποτε αν μπαίνει όριο εκλογικό όριο είπα ότι εγώ ποτέ δεν θα βάλω εκλογικό όριο και δεν πρέπει αλλά εκ των πραγμάτων πας με το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών. Οι προηγούμενες εκλογές ήταν οι ευρωπαϊκές, το 28% άρα θεωρητικά υπάρχει αυτό το όριο αλλά διαφορετικές οι ευρωπαϊκές εκλογές, διαφορετικές τώρα γιατί ο κόσμος ψηφίζει για διακυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να ξεκινάς από εκεί από το 28.31% και προς τα πάνω. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα» επεσήμανε.

Σε ερώτηση αν εκτιμά ότι ο κ. Σαμαράς θα κάνει κόμμα κι αν αυτό θα βλάψει τη ΝΔ, απάντησε πως «κάθε κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές παίρνει ένα ποσοστό το οποίο όμως αν δεν ήταν αυτό το κόμμα, και δεν μιλώ μόνο για το συγκεκριμένο, κάποιοι δεν θα ψήφιζαν και κάποιοι θα ψήφιζαν άλλο κόμμα. Όλα αυτά όμως έχουν θεωρητική αξία κανείς δεν έχει τον κόσμο δεμένο στο τσεπάκι του, αυτό ισχύει και για τα πρόσωπα».

«Το αποτέλεσμα των εκλογών το βράδυ της Κυριακής δείχνει τις κινήσεις της επόμενης μέρας. Δεν έχει σημασία τι θα πω εγώ, ποιον θέλω, ποιον» σημείωσε. «Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός την Κυριακή των εκλογών δείχνουν τις κινήσεις της επόμενης μέρας. Όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται. Είναι συνάρτηση του τι αποτελέσματα θα έχουμε. Ο κόσμος ψηφίζει την Κυριακή και στέλνει μήνυμα, αυτό το μήνυμα πιστεύω θέλοντας και μη όλοι θα το διαβάσουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει διπλή ανάγνωση. Δεν είναι μετρήσεις, είναι πραγματικό αποτέλεσμα. […]Το βράδυ των εκλογών είναι η σκληρή πραγματικότητα για όλους που όλοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους, όλοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί και αλλοίμονο από εκείνους που έχουν πάει στις εκλογές με αποκλεισμούς και με μεγάλα λόγια και το βράδυ των εκλογών ή την επόμενη μέρα θα αναγκαστούν να αναδιπλωθούν» σχολίασε..