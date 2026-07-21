Κουτσούμπας: Μέσω TikTok απαντά στον Μητσοτάκη για την Τεχνητή Νοημοσύνη – «Η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί ριζικές ανατροπές»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απαντά μέσω TikTok στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την αναφορά του πρωθυπουργού ότι δεν έχει ακούσει την αντιπολίτευση να μιλά για Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη καθ' εαυτή, αλλά το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα. Καταλήγει πως η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί ριζικές κοινωνικές ανατροπές και προτείνει την έκδοση από την ημερίδα της ΚΝΕ για το θέμα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέσω TikTok απαντά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «τη λέξη Τεχνητή Νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση…».
  • Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ προτείνει στον πρωθυπουργό να χρησιμοποιήσει ChatGPT ή Gemini, καθώς «Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο Μητσοτάκης ‘δεν άκουσε’ εδώ και κάποια χρόνια…».
  • «Το πρόβλημα, κ. Μητσοτάκη, δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει!», σημειώνει ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα!».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μέσω TikTok απαντά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «τη λέξη Τεχνητή Νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση…», κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini, γιατί αν σας πούμε το DeepSeek θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην Πρεσβεία, και γράψτε: “Ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την Τεχνητή Νοημοσύνη;”», σχολιάζει αρχικά ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο Μητσοτάκης “δεν άκουσε” εδώ και κάποια χρόνια…

Το πρόβλημα, κ. Μητσοτάκη, δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει! Γιατί, κ. Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα! Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή: Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων; Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία, απαιτεί ριζικές ανατροπές!», σημειώνει ο κ. Κουτσούμπας.

«Πάντως, σε όλους εσάς τους υπόλοιπους, που δε μασάτε από τα ψέματα του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, σας προτείνουμε να προμηθευτείτε την έκδοση από την ημερίδα της ΚΝΕ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου του 2024… Αξίζει!», καταλήγει.

Το βίντεο Κουτσούμπα στο TikTok:

@twra_kke📌 Ο Δ. Κουτσούμπας απαντάει στον Κ. Μητσοτάκη για την Τεχνητή Νοημοσύνη 🗨️ Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini, γιατί αν σας πούμε το DeepSeek θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην Πρεσβεία, και γράψτε: «Ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την Τεχνητή Νοημοσύνη;». ‼️ Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο Μητσοτάκης “δεν άκουσε” εδώ και κάποια χρόνια… ✊ Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία, απαιτεί ριζικές ανατροπές!♬ original sound – Τώρα ΚΚΕ!

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ