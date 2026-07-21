Καύσωνας: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση της ΕΜΥ με πρόβλεψη για 43άρια την Τετάρτη – «Red Code» και στην Αττική για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Αύριο αναμένεται να είναι η χειρότερη ημέρα του πρώτου καύσωνα αυτού του καλοκαιριού στη χώρα μας, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο, το απόγευμα της Τρίτης (21/7), προβλέποντας ότι το θερμόμετρο θα δείξει ακόμη και 43 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη (2ς/7), ειδικά στη Θεσσαλία.

Οι συνθήκες που θα επικρατήσουν την Τετάρτη (21/7) έχουν προκαλέσει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, με ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι». Ήδη, η Αττική και άλλες Περιφέρειες έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για αύριο.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα – Πού θα δείξει 43 βαθμούς το θερμόμετρο την Τετάρτη

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ για τον καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας και αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, προβλέποντας υψηλές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς, ειδικά στη Θεσσαλία.

Πορτοκαλί Προειδοποίηση της ΕΜΥ

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Πιο αναλυτικά:

Την Τετάρτη 22-07-2026 η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22-07-2026 λαμβάνοντας υπόψη τα νέα προγνωστικά στοιχεία.

Ξεπέρασε τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος

Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα και την Τρίτη 21 Ιουλίου με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 41°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41.4οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026.

Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40οC σε 17 σταθμούς (περίπου το 3% του συνόλου) και τους 27οC σε 157 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου).

«Έβρασε» η άσφαλτος στους 60°C – Πάνω από 75°C σε ταράτσες και αυτοκίνητα

Το μέγεθος του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας αποτυπώθηκε από τις θερμικές κάμερες που υπάρχουν στην Αττική.

Είναι ενδεικτικό ότι λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7), η θερμική κάμερα που παρακολουθεί τον Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ακόμη πιο εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από την περιοχή του Άλσους Βεΐκου, όπου ταράτσες κτιρίων και σταθμευμένα οχήματα εμφανίζονταν με λευκό χρώμα στις θερμικές λήψεις, ένδειξη ότι οι επιφάνειές τους είχαν αναπτύξει θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 75 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τη θερμική καταπόνηση των πολιτών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η συσσώρευση θερμότητας από το τσιμέντο και την άσφαλτο κάνει την αίσθηση της ζέστης ακόμη πιο αποπνικτική.

Καύσωνας: Τα μέτρα για τους εργαζομένους και οι οδηγίες προστασίας

Οι συνθήκες καύσωνα ενεργοποιούν έκτακτα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας στους εργαζομένους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον το επιτρέπει η φύση των καθηκόντων τους.

Στις ομάδες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνονται:

Οι καρδιοπαθείς .

. Οι πνευμονοπαθείς .

. Τα άτομα με χρόνια νοσήματα, όπως σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και διαταραχές της αρτηριακής πίεσης.

Όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα, όπως ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά και αντιχολινεργικά.

Οι έγκυες γυναίκες .

. Οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 60 ετών .

. Όσοι εργάζονται σε ιδιαίτερα θερμό περιβάλλον.

Η υπαγωγή ενός εργαζομένου σε ομάδα υψηλού κινδύνου πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση ή από τον ιατρό εργασίας της επιχείρησης.

Πότε προβλέπεται υποχρεωτική παύση εργασιών

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, προβλέπεται υποχρεωτική παύση των χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τις 12:00 έως τις 17:00, όταν συντρέχει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

Η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 40 °C και η σχετική υγρασία είναι τουλάχιστον 20%.

και η σχετική υγρασία είναι τουλάχιστον 20%. Η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 42 °C και η σχετική υγρασία είναι τουλάχιστον 14%.

και η σχετική υγρασία είναι τουλάχιστον 14%. Η τιμή του βιοκλιματικού δείκτη WBGT υπερβαίνει το 32,2.

Τεχνικά και οικοδομικά έργα

Στα υπαίθρια εργοτάξια, η εργασία διακόπτεται υποχρεωτικά από τις 12:00 έως τις 17:00. Η έλλειψη φυσικής σκίασης, η έντονη χειρωνακτική εργασία και η θερμότητα που συσσωρεύουν υλικά όπως το σκυρόδεμα, η άσφαλτος και οι μεταλλικές κατασκευές αυξάνουν σημαντικά τη θερμική καταπόνηση.

Διανομείς και ψηφιακές πλατφόρμες

Στην υποχρεωτική παύση εργασίας περιλαμβάνονται οι διανομείς προϊόντων και αντικειμένων που χρησιμοποιούν δίκυκλο, καθώς και όσοι εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής σχέσης.

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας, όταν η θερμοκρασία φτάνει τους 38 °C, το ωράριο διαμορφώνεται από τις 07:00 έως τις 13:00 και ακολουθεί παύση έως τις 19:00, χωρίς περικοπή του ημερομισθίου.

Όταν η θερμοκρασία διαμορφώνεται στους 36 ή τους 37 βαθμούς Κελσίου, η εργασία διακόπτεται από τις 14:00 έως τις 18:00.

Ορυχεία και λατομεία

Στα ορυχεία και τα λατομεία προβλέπεται διακοπή των υπαίθριων εργασιών όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια, προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τα πρόσθετα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας

Για τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους προβλέπονται επιπλέον τα ακόλουθα μέτρα:

Σκίαση: Οι εργοδότες πρέπει να επιλέγουν σκιερά σημεία ή να κατασκευάζουν κατάλληλα στέγαστρα για την εργασία και τα διαλείμματα.

Οι εργοδότες πρέπει να επιλέγουν σκιερά σημεία ή να κατασκευάζουν κατάλληλα στέγαστρα για την εργασία και τα διαλείμματα. Κάλυψη κεφαλής: Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο κάλυμμα κεφαλής, όπου δεν απαιτείται η χρήση κράνους.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο κάλυμμα κεφαλής, όπου δεν απαιτείται η χρήση κράνους. Προστασία δέρματος: Πρέπει να παρέχονται αντηλιακά και καλύμματα αυχένα, ύστερα από τη γνώμη του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.

Πρέπει να παρέχονται αντηλιακά και καλύμματα αυχένα, ύστερα από τη γνώμη του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας. Πόσιμο νερό: Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους άφθονο δροσερό πόσιμο νερό, σε θερμοκρασία από 10 έως 15 °C.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους άφθονο δροσερό πόσιμο νερό, σε θερμοκρασία από 10 έως 15 °C. Τεχνικές παρεμβάσεις: Οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν μέτρα στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, στην παραγωγική διαδικασία και στο μικροκλίμα του χώρου εργασίας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν μέτρα στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, στην παραγωγική διαδικασία και στο μικροκλίμα του χώρου εργασίας. Χρόνος εργασίας: Οι εργοδότες πρέπει να προγραμματίζουν διαλείμματα και να μεταφέρουν τις επιβαρυντικές εργασίες εκτός των ωρών θερμοκρασιακής αιχμής.

Οι εργοδότες πρέπει να προγραμματίζουν διαλείμματα και να μεταφέρουν τις επιβαρυντικές εργασίες εκτός των ωρών θερμοκρασιακής αιχμής. Χώροι ανάπαυσης: Πρέπει να διαμορφώνονται σκιεροί ή κλιματιζόμενοι χώροι για τα διαλείμματα των εργαζομένων.

Πρέπει να διαμορφώνονται σκιεροί ή κλιματιζόμενοι χώροι για τα διαλείμματα των εργαζομένων. Συντήρηση κλιματισμού: Οι μονάδες κλιματισμού πρέπει να συντηρούνται σωστά, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία εστιών μόλυνσης.

Οι μονάδες κλιματισμού πρέπει να συντηρούνται σωστά, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία εστιών μόλυνσης. Αξιολόγηση κινδύνου: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η έλλειψη εγκλιματισμού, η αφυδάτωση, η έντονη σωματική εργασία και η χρήση βαριών ή μη διαπερατών ενδυμάτων.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δίνοντας έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, στους ηλικιωμένους, στους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους και σε όσους εκτίθενται για πολλές ώρες στη ζέστη.

1. Συμπτώματα και παθολογικές καταστάσεις

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπερβαίνει τα επίπεδα που μπορεί να ανεχθεί ο ανθρώπινος οργανισμός, ενδέχεται να εμφανιστούν παθολογικές καταστάσεις διαφορετικής βαρύτητας.

Ήπια έως μέτρια συμπτώματα:

Δυνατός πονοκέφαλος .

. Ατονία και αίσθημα κόπωσης.

Τάση για λιποθυμία.

Πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Ναυτία και έμετοι.

Ταχυπαλμία.

Σοβαρά συμπτώματα θερμοπληξίας:

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, άνω των 40,5 °C .

. Ξηρό, κόκκινο και ζεστό δέρμα, χωρίς εφίδρωση.

Ξηρή και πρησμένη γλώσσα.

Ζάλη, σύγχυση ή παραλήρημα.

Ταχύπνοια και σπασμοί.

Απώλεια συνείδησης.

2. Ομάδες υψηλού κινδύνου

Στις ομάδες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο περιλαμβάνονται:

Οι ηλικιωμένοι , τα βρέφη και τα μικρά παιδιά.

, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες.

Τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα.

Όσοι εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε θερμό περιβάλλον.

Άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφροπάθειες ή ηπατοπάθειες.

Άτομα με ψυχικές παθήσεις, άνοια, αλκοολισμό ή εξάρτηση από ουσίες.

Όσοι νοσούν με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα.

Όσοι λαμβάνουν διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα σκευάσματα, ινσουλίνη ή αντιδιαβητικά δισκία.

Όσοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους για ενδεχόμενη προσαρμογή της δοσολογίας και να μην προχωρούν μόνοι τους σε αλλαγές.

3. Γενικές οδηγίες προφύλαξης

Το υπουργείο Υγείας συνιστά:

Παραμονή σε δροσερούς χώρους: Χρήση κλιματισμού ή ανεμιστήρων και επαρκή αερισμό.

Χρήση κλιματισμού ή ανεμιστήρων και επαρκή αερισμό. Κατάλληλη ένδυση: Ελαφρά και ανοιχτόχρωμα ρούχα, καθώς και χρήση καπέλου.

Ελαφρά και ανοιχτόχρωμα ρούχα, καθώς και χρήση καπέλου. Περιορισμό έκθεσης: Αποφυγή της απευθείας έκθεσης στον ήλιο και της έντονης σωματικής δραστηριότητας από τις 11:00 έως τις 17:00.

Αποφυγή της απευθείας έκθεσης στον ήλιο και της έντονης σωματικής δραστηριότητας από τις 11:00 έως τις 17:00. Ενυδάτωση: Κατανάλωση άφθονου νερού και φυσικών χυμών, καθώς και αποφυγή αλκοόλ.

Κατανάλωση άφθονου νερού και φυσικών χυμών, καθώς και αποφυγή αλκοόλ. Ελαφρά διατροφή: Κατανάλωση μικρών και ελαφρών γευμάτων.

Κατανάλωση μικρών και ελαφρών γευμάτων. Συχνά ντους: Χρήση δροσερού νερού για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης.

Χρήση δροσερού νερού για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης. Ιατρική συμβουλή: Η πρόσθετη λήψη αλατιού σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν οδηγίας γιατρού.

Η πρόσθετη λήψη αλατιού σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν οδηγίας γιατρού. Μέριμνα για ευάλωτους: Καθημερινή επικοινωνία με ηλικιωμένους και ιδιαίτερη φροντίδα στις δομές φιλοξενίας παιδιών, ατόμων με αναπηρία και ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

4. Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας

Σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων θερμοπληξίας πρέπει να γίνουν άμεσα τα ακόλουθα:

Μεταφορά του ατόμου σε δροσερό, ευάερο, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο.

Αφαίρεση των περιττών ρούχων.

Τοποθέτηση παγοκύστεων ή δροσερών επιθεμάτων στον λαιμό, στις μασχάλες και στη βουβωνική χώρα.

Εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό, δροσερό ντους ή ψεκασμός του σώματος με νερό.

Χορήγηση δροσερών υγρών σε μικρές γουλιές, μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του.

Άμεση κλήση για ιατρική βοήθεια και μεταφορά σε νοσοκομείο.

5. Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών

Παράλληλα με τα μέτρα ατομικής προστασίας, οι πολίτες πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε θερμή εργασία στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρή βλάστηση και οι άνεμοι δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτόν, οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη επαγρύπνηση έως την υποχώρηση του κύματος ζέστης.

Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς την Τετάρτη

Σε κατάσταση γενικής επιφυλακής τίθεται το σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω της πρόβλεψης για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026. Οι έλεγχοι θα είναι αυξημένοι σε δάση και εθνικούς δρυμούς, ενώ θα γίνονται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με τη συνδρομή και κινητών κέντρων drone. Περιπολίες θα πραγματοποιούν και οι Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται η ΕΛ.ΑΣ, το Λιμενικό Σώμα, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Σήμερα, συνεδρίασαν η η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και στη συνέχεια το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, έπειτα από σύγκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κόκκινο» και «πορτοκαλί» συναγερμό

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπεται Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για:

• την Περιφέρεια Αττικής,

• την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φθιώτιδας),

• την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας).

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για:

• την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Λακωνίας),

• την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας),

• την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Φωκίδας και Εύβοιας),

• την Περιφέρεια Θεσσαλίας,

• την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης),

• την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ποιες περιοχές τίθενται σε Red Code

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Παράλληλα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τίθενται αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

– η Περιφέρεια Αττικής,

– οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

– οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

– οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

– η Περιφέρεια Θεσσαλίας,

– οι Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

– η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα και τον επιχειρησιακό εξοπλισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Παράλληλα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Περιπολίες, έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις, κινητά κέντρα drone

Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος τίθεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής, ενώ αυξημένοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται για την πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και λοιπές ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα βρίσκονται με φυσική παρουσία εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων φορέων (ΓΕΕΘΑ, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΚΑΒ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΕΛ.ΚΕ.Δ., Σύλλογος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς), προκειμένου να διασφαλιστεί ο άμεσος συντονισμός και η ταχεία λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, ενισχύεται η ανάπτυξη των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) και οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ περιπολίες θα πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβασης όπου απαιτηθεί. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται οι ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ), καθώς και τα κινητά κέντρα drone ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ωρες, ενώ εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ θα βρίσκεται στο ΕΘΚΕΠΙΧ. Σε ετοιμότητα και διασπορά σε όλες τις περιοχές θα είναι τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), η Δασική Υπηρεσία, οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

Τουρνάς: Αύριο θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε:

«Πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η οποία, σε συνδυασμό με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, δείχνει ότι αύριο θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα.

Σύμφωνα με τον χάρτη, πολλές περιοχές της χώρας μας βρίσκονται σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες περιοχές, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Εύβοια, η βόρεια, η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος, καθώς και η Ρόδος, θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Επίσης, οι περιοχές της Φθιώτιδας, της Λαμίας, του Αλμυρού, της Ανατολικής Στερεάς, της Αττικής, της Αργολίδας και της Κορινθίας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5.

Άρα, λοιπόν, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μεγίστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Και βέβαια, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Δασικές Υπηρεσίες, τα Σώματα Ασφαλείας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, συνεπικουρούμενες από το ΕΚΑΒ και τις εθελοντικές ομάδες, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπίσουν τα συμβάντα που θα έχουμε μπροστά μας αύριο.

Όμως, θέλω να επισημάνω ότι χρειάζεται προσοχή από όλους. Καλώ τον κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αύριο, γιατί η φωτιά αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο.

Θα ήθελα, επίσης, να πω ιδιαίτερα ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με συνθήκες άλλων εποχών. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.

Άρα, λοιπόν, όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, οι πολίτες, η Πολιτεία και η Πολιτική Προστασία, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συμβάντα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την προστασία της ζωής, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, της περιουσίας του καθενός, αλλά και του δασικού μας πλούτου, που είναι περιουσία όλων μας».

Στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) συμμετείχαν ακόμα ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (Δ.Ι.Κ.Α.Φ.Κ.Α), Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο Διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο Διευθυντής Κλάδου Α’ του Αρχηγείου του Λιμενικού Σωματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Επιχειρήσεων και Αστυνόμευσης), Υποναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Χριστιανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Λάμπρος Τζούμης, οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας, Σωτήριος Μουρίκης και Αργολίδας, Βασίλειος Σιδέρης, ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηλίας Πανταζόπουλος, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Πνευματικός, η Διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ελεάννα Πορίχη, ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκος Σκιαθίτης, η Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Καλλιόπη Σαλτερή, καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Περιφερειών και του ΑΔΜΗΕ.