Συγκλονίζει ο Σέρβος επιβάτης που τον «ρούφηξε» παράθυρο στην πτήση της Ryanair: Ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό

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Ο 61χρονος Σέρβος επιβάτης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας μίλησε και περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε, όταν το παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε ενώ πετούσε, με αποτέλεσμα το σώμα του να παρασυρθεί προς τα έξω.

Ο Λιούμπισα Κάροβιτς, όπως είναι το όνομά του, αποκάλυψε ότι ζει με τις τραυματικές αναμνήσεις του περιστατικού, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και κρίσεις πανικού που έχουν αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά του.

Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Bild και αναδημοσιεύει η Daily Mail ο 61χρονος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

«Κοιμόμουν και ξαφνικά με ξύπνησε μια τεράστια έκρηξη, σαν βόμβα. Για μια στιγμή είχα τις αισθήσεις μου, όμως στη συνέχεια δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα. Ήμουν γεμάτος αίματα, έτρεχε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου. Κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου, βλέπω ξανά εκείνες τις εικόνες. Ήταν ένας εφιάλτης που δεν περιγράφεται με λόγια», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξομολογήθηκε, μετά το περιστατικό αδυνατεί ακόμη και να σκεφτεί το ενδεχόμενο να ταξιδέψει ξανά με αεροπλάνο.

«Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό. Δεν είμαι καθόλου καλά», ανέφερε.

Η περιπέτεια του άφησε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο 61χρονος θα φορά αυχενικό νάρθηκα για έξι εβδομάδες, ενώ υπέστη προσωρινή παράλυση στη δεξιά πλευρά του σώματός του. Παράλληλα, έχει υποστεί μερική βλάβη στο δεξί μάτι και στο δεξί αυτί, ενώ φέρει εγκαύματα στην πλάτη και στο δεξί χέρι.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η πλήρης αποκατάστασή του θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη.

Όπως λέει ο ίδιος, η ζωή του έχει αλλάξει δραματικά.

«Ο θόρυβος με ενοχλεί συνεχώς. Δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο χωρίς να αισθάνομαι δυσφορία. Ψυχολογικά έχω φτάσει στον πάτο. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ ούτε στη δουλειά ούτε στην καθημερινότητά μου. Δεν λειτουργώ όπως πριν», εξομολογήθηκε.

Το περιστατικό που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και προσέκρουσε σε παράθυρο του αεροσκάφους, προκαλώντας την καταστροφή του.

Η αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα ο Λιούμπισα Κάροβιτς να παρασυρθεί προς το άνοιγμα, με το κεφάλι και τους ώμους του να βρεθούν εκτός της ατράκτου.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική επιστροφή και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.