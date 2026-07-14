Τρόμος σε πτήση της Ryanair: «Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί» – Πώς η σύζυγος του 61χρονου έσωσε τη ζωή του και δεν έπεσε στο κενό

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Τις δραματικές στιγμές που έζησε στον αέρα περιέγραψε η Σβετλάνα Γκρκόβιτς, η σύζυγος που με αυτοθυσία κράτησε τον άνδρα της από τα πόδια, όταν ένα παράθυρο της καμπίνας αποκολλήθηκε εν μέσω πτήσης της Ryanair, στα 20.000 πόδια. Η βίαιη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα ο 61χρονος σύζυγός της να αναρροφηθεί με το μισό του σώμα να βρίσκεται έξω από το αεροσκάφος.

«Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»

Περιγράφοντας την τρομακτική εμπειρία στο μέσο Nova, η Γκρκόβιτς δήλωσε: «Ήταν σαν ένα κομμάτι του κινητήρα να αποκολλήθηκε και να χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο σύζυγός μου, Λιούμπισα. Αντέδρασα αμέσως και τον άρπαξα από τα πόδια. Σκέφτηκα: “Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί”. Ήταν φρικτό».

Στο αεροπλάνο επικράτησε χάος, με κάποιους επιβάτες να πανικοβάλλονται και άλλους να τρέχουν να βοηθήσουν.

«Κάποιοι άνθρωποι ήρθαν να με βοηθήσουν – θυμάμαι έναν άνδρα και μια γυναίκα. Αυτός ο άνδρας βοήθησε πολύ εμένα και τον Λιούμπισα», πρόσθεσε η ίδια.

Η ίδια εξέφρασε την επιθυμία να ευχαριστήσει και προσωπικά τον ηρωικό επιβάτη που συνέβαλε στη διάσωση του συζύγου της.

Το χρονικό του τρόμου στον αέρα

Το Boeing 737-800 της πτήσης FR1879, που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο απ’ όπου αναχώρησε, το «Μακεδονία», μετά το δραματικό περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή.

Οι επιβάτες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό κρότο αμέσως μετά την απογείωση, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν το σπάσιμο του παραθύρου του αεροσκάφους.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Λιούμπισα Κάροβιτς από τη Βρνιάτσκα Μπάνια της Σερβία, ο οποίος καθόταν δίπλα στο παράθυρο, ξεκίνησε να παρασύρεται από την αποσυμπίεση έξω από το αεροσκάφος, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από τον θάνατο.

Το ζευγάρι επέστρεφε από τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα.

Η κατάσταση της υγείας του 61χρονου και οι μαρτυρίες

Ο Κάροβιτς παραμένει στο νοσοκομείο και πιστεύεται ότι δεν είναι σε θέση να μιλήσει λόγω των τραυμάτων του.

Φέρει εγκαύματα τριβής, σοβαρά τραύματα στο χέρι του και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος έχασε τις αισθήσεις του αρκετές φορές και δεν θυμάται πολλά από όσα συνέβησαν.

«Ευτυχώς, δεν είχε λύσει τη ζώνη ασφαλείας του. Η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, κρατούσε τα πόδια του για πέντε ολόκληρα λεπτά, μέχρι που οι άλλοι επιβάτες έτρεξαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να τον τραβήξουν πίσω στην καμπίνα», ανέφερε ένας επιβάτης της πτήσης στο μέσο Informer.

Ένας άλλος μάρτυρας δήλωσε στο ΕΡΤNews: «Το κεφάλι και οι ώμοι του προεξείχαν από το σπασμένο παράθυρο».

Οι επιβάτες έζησαν στιγμές αγωνίας για περίπου 30 λεπτά, καθώς το αεροσκάφος πετούσε με κατεστραμμένο παράθυρο.

Η επίσημη θέση της Ryanair

Βίντεο που κοινοποιήθηκε από αεροσυνοδό της Ryanair έδειξε ένα κατεστραμμένο πτερύγιο του κινητήρα, εξωτερικές ζημιές στην άτρακτο, μια μεγάλη τρύπα στο περίβλημα του κινητήρα και, τέλος, το σπασμένο παράθυρο.

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Εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε στη Daily Mail: «Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν την Παρασκευή το πρωί επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη μετατοπίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης».

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με δημόσια δεδομένα πτήσεων, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη 1 ώρα και 14 λεπτά μετά την απογείωσή του.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά και μια έγκυος γυναίκα, η οποία είναι καλά στην υγεία της και έχει ήδη λάβει εξιτήριο.