Κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία: Εντοπίστηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων – Υγειονομικός έλεγχος στα καταστήματα εστίασης

Εντοπίστηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που φαίνεται ότι προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία, με τις αρχές να συνεχίζουν τους προβλεπόμενους ελέγχους και να συνιστούν την προσοχή τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρηματιών στην εστίαση.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς, Ανδρέας Τοουλιάς στο STAR Κεντρικής Ελλάδος, ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων εντοπίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες ώστε να εντοπιστούν και ο ενδιάμεσος προμηθευτής αλλά και η μονάδα εκτροφής.

«Στείλαμε επόπτη μαζί με κτηνίατρο και γίνεται υγειονομικός έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους, παρόλο που δήλωσαν ασυμπτωματικοί. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Βρήκαμε τον προμηθευτή, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα να επιβεβαιώσουμε εάν υπάρχει σαλμονέλα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής», είπε αρχικά ο αντιπεριφερειάρχης.

«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ένα πολύ ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Θέλει καλό ψήσιμο. Όσοι ασχολούνται με την εστίαση πρέπει να έχουν υπευθυνότητα και να είναι πιο προσεκτικοί. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθεύσει αλλού και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει. Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα ωμά κοτόπουλα» πρόσθεσε ο κ. Τοούλιας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος δήλωσε χθες ότι «οι υπηρεσίες ήδη έχουν αρχίσει την ιχνηλάτηση, πρέπει να πάμε πολύ πίσω, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται».

«Συνήθως ένα καλοψημένο κρέας δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το να αποφύγουμε να καταναλώσουμε για 2-3 ημέρες κοτόπουλο, μέχρι να έχουμε ένα τελικό συμπέρασμα, είναι μια καλή ιδέα», συμπλήρωσε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Περισσότεροι από 30 οι ασθενείς με σαλμονέλα

Περισσότεροι από 30 είναι οι ασθενείς με σαλμονέλα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου της Λαμίας σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο για νοσηλεία παρέμειναν 12 ασθενείς. «Οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Ανησυχία υπάρχει για τον προμηθευτή του προϊόντος που ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας και πωλείται στην αγορά κρέατος» τόνισε ο ίδιος χθες και πρόσθεσε: «Φυσικά από τη μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας. Θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Λαμίας

Νωρίτερα το νοσοκομείο Λαμίας είχε εκδώσει ανακοίνωση κάνοντας λόγο για περισσότερους από 20 ασθενείς.

«Από την Παρασκευή (10/7) μέχρι και σήμερα στη Λαμία, πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος».