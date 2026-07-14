Πάτρα: Συναγερμός για 2χρονη που είχε κλειδωθεί μέσα σε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε σε Αστυνομία και Πυροσβεστική το βράδυ της Δευτέρας (13/7), όταν ενημερώθηκαν για μικρό παιδί που ήταν κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητό της, πιθανόν γιατί είχαν «μπλοκάρει» οι κλειδαριές, με αποτέλεσμα το 2χρονο κοριτσάκι να εγκλωβιστεί εντός του οχήματος.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση με τους πυροσβέστες να σπάνε με προσοχή το παράθυρο, αφού διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες του οχήματος, και να βγάζουν το παιδί σώο από το αυτοκίνητο, παραδίδοντάς το στην έντρομη μητέρα του.