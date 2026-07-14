Πάτρα: Συναγερμός για 2χρονη που είχε κλειδωθεί μέσα σε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα το βράδυ της Δευτέρας, όταν ένα 2χρονο κοριτσάκι κλειδώθηκε μέσα σε αυτοκίνητο, με τη μητέρα να αδυνατεί να το ξεκλειδώσει. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν σώο το παιδί, σπάζοντας με προσοχή το παράθυρο του οχήματος.

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2χρονη Πάτρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε σε Αστυνομία και Πυροσβεστική το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα, για ένα 2χρονο κοριτσάκι που είχε κλειδωθεί μέσα σε αυτοκίνητο.
  • Η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το όχημα, πιθανόν λόγω μπλοκαρισμένων κλειδαριών, με αποτέλεσμα το παιδί να εγκλωβιστεί εντός.
  • Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και οι πυροσβέστες έσπασαν με προσοχή το παράθυρο, απεγκλωβίζοντας το παιδί σώο και παραδίδοντάς το στην έντρομη μητέρα του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε σε Αστυνομία και Πυροσβεστική το βράδυ της Δευτέρας (13/7), όταν ενημερώθηκαν για μικρό παιδί που ήταν κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητό της, πιθανόν γιατί είχαν «μπλοκάρει» οι κλειδαριές, με αποτέλεσμα το 2χρονο κοριτσάκι να εγκλωβιστεί εντός του οχήματος.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση με τους πυροσβέστες να σπάνε με προσοχή το παράθυρο, αφού διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες του οχήματος, και να βγάζουν το παιδί σώο από το αυτοκίνητο, παραδίδοντάς το στην έντρομη μητέρα του.

 

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