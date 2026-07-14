Πλεύρης κατά Τσίπρα για το μεταναστευτικό: Το μεγαλύτερο λάθος για την πατρίδα το κάνατε εσείς που πιστεύατε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο Θάνος Πλεύρης, με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το μεταναστευτικό, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Λέσβο.

«Ας του θυμίσουμε κάποια πράγματα που ξέχασε να πει» τονίζει ο Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του στα social media, σημειώνοντας ότι μόνο το 2015 εισήλθαν από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου 890.000 μετανάστες και «το 2019 το καλαστήριο στη Μόρια είχε 23.000 “φιλοξενούμενους”, ενώ σήμερα στη δομή στη Λέσβο «βρίσκονται μόλις 273 αλλοδαποί».

«Το μεγαλύτερο λάθος για την Πατρίδα μας όμως κε Τσίπρα το κάνατε εσείς που πιστεύατε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και δυστυχώς το κάνατε πράξη», σημειώνει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

Αναλυτικά, ο Θάνος Πλεύρης τονίζει στην ανάρτησή του τα εξής:

«Ο @atsipras από τη Λεσβο είχε το θράσος να αναφερθεί στο μεταναστευτικό και την κακή διαχείριση της Ευρώπης. Ας του θυμίσουμε κάποια πράγματα που ξέχασε να πει: Μόνο το 2015 εισήλθαν από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου 890.000 μετανάστες εκ των οποίων 350.000 μόνο στη Λεσβο. Το 2019 το καλαστηριο στη Μόρια είχε 23.000 «φιλοξενούμενους». Σήμερα στη δομή στη Λεσβο βρίσκονται μόλις 273 !!!!!αλλοδαποί. Οι συνολικές ροές το 2025 ήταν στις 48.000 και το το πρώτο εξαμήνου του 2026 οι ροές στα νησιά του Αιγαίου παρουσιάζουν μείωση 70% και είναι γύρω στις 3.000. Ειδικά στη Λεσβο είναι κάτω από 1.000. 3.000 παράνομοι μετανάστες έμπαιναν κάθε μέρα επί διακυβέρνησης της αριστεράς. Στο μεταναστευτικό η Ευρώπη έκανε πολλά λάθη που τώρα τα διορθώνει και η Ελλάδα με ΠΘ τον @kmitsotakis πρωταγωνιστεί στην αλλαγή της πολιτικής της ΕΕ. Το μεγαλύτερο λάθος για την Πατρίδα μας όμως κε Τσίπρα το κάνατε εσεις που πιστεύατε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και δυστυχώς το κάνατε πράξη».