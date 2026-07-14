Κακλαμάνης: Οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι και η «θεραπεία» στην όποια πολιτική τοξικότητα

Στη συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμησή του ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση «αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή θα επιλέξει μία ημερομηνία γρηγορότερη».

Μιλώντας στο Action 24, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε πως «καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι προεκλογικά όλα πάνω στο τραπέζι και, όταν ανοίξει η κάλπη, η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό».

Έσπευσε, δε, να ξεκαθαρίσει ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη και όχι την επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας. «Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Εμένα εδώ με φωνάξατε ως πρόεδρο της Βουλής. Βεβαίως ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς τι θα απαντούσε στον πρωθυπουργό, εάν εκείνος ζητούσε τη γνώμη του για εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ο πρόεδρος της Βουλής απέφυγε να επιλέξει χρόνο, επισημαίνοντας ότι και τα δύο σενάρια έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Το χρονοδιάγραμμα για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Στη συνέχεια, ωστόσο, αναφέρθηκε και στο χρονοδιάγραμμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αναφέροντας ότι η δεύτερη ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Όπως είπε, «την Πέμπτη η Επιτροπή του Συντάγματος της Βουλής ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παράλλη εβδομάδα, δύο ή τρεις μέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στη Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί, δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία, που θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Αυτό ένα πονηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, εάν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο, μπορούσαν να γίνουν τον Σεπτέμβριο. Εκτιμώ ότι ο πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλισε ο ίδιος την Συνταγματική Αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή θα επιλέξει μία ημερομηνία γρηγορότερη. Απλά θέλει να έχει τον δρόμο ανοιχτό».