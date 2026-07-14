Εύβοια: Φωτιά στο Αλιβέρι – Κοντά σε σπίτια οι φλόγες, ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, 14 Ιουλίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καθώς η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σήμερα, 14 Ιουλίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση.
  • Η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, με την περιοχή να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Η πυρκαγιά εντοπίστηκε από drone επιτήρησης.
  • Από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα, 14 Ιουλίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00 και αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 65 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν έξι αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε από drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο και παρέχει συνεχή εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.  Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Μήνυμα από το 112

Από το 112 εστάλη μήνυμα την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών, αναφέρει η ειδοποίηση.

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