ΝΔ: Νέο μοντέλο λειτουργίας για την Πολιτική Επιτροπή – Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση

Η πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε, όπου ο γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας για την ουσιαστική συμμετοχή των μελών στην παραγωγή πολιτικής. Στόχος είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένων, εφαρμόσιμων και κοστολογημένων προτάσεων τόσο για την τρέχουσα κυβερνητική θητεία όσο και για το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ κομματικής βάσης και κέντρου λήψης αποφάσεων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, όπου παρουσιάστηκε το νέο μοντέλο λειτουργίας της. Τα μέλη κλήθηκαν να επιλέξουν τομείς πολιτικής που αντιστοιχούν στα 20 υπουργεία για πιο οργανωμένη συμμετοχή.
  • Μέσα από τη διαδικασία αναμένεται να διαμορφώνονται ολοκληρωμένες προτάσεις τόσο για την τρέχουσα κυβερνητική θητεία όσο και για τη συνδιαμόρφωση του επόμενου κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.
  • Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι οι προτάσεις πρέπει να είναι «εφαρμόσιμες, κοστολογημένες και ρεαλιστικές», με στόχο η Πολιτική Επιτροπή να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση κυβερνητικών επιλογών.

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Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία ο γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσίασε το νέο μοντέλο λειτουργίας του οργάνου.

Tα εκλεγμένα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, μαζί με τα 17 μέλη της ΟΝΝΕΔ που αναδείχθηκαν από το συνέδριό της, κλήθηκαν να επιλέξουν τομείς πολιτικής που αντιστοιχούν στα 20 υπουργεία. Στόχος είναι η πιο οργανωμένη, θεματική και ουσιαστική συμμετοχή τους στην παραγωγή πολιτικής.

Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να διαμορφώνονται ολοκληρωμένες προτάσεις τόσο για την τρέχουσα κυβερνητική θητεία, με πιθανές νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα μπορεί να εισηγείται το όργανο, όσο και για τη συνδιαμόρφωση του επόμενου κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έλαβαν τον λόγο περισσότερα από τα μισά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής από ολόκληρη την Ελλάδα, καταθέτοντας προτάσεις και προβληματισμούς και υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να ακουστεί η βάση».

Νέα Δημοκρατία

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι οι προτάσεις που θα προκύπτουν πρέπει να είναι εφαρμόσιμες, κοστολογημένες και ρεαλιστικές. Όπως επισήμανε, στόχος είναι η Πολιτική Επιτροπή να μην περιορίζεται σε έναν τυπικό ή συμβουλευτικό ρόλο, αλλά να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση κυβερνητικών και προγραμματικών επιλογών.

Η πρώτη συνεδρίαση σηματοδότησε την έναρξη μιας πιο συστηματικής και συμμετοχικής λειτουργίας της Πολιτικής Επιτροπής, με σταθερή σύνδεση μεταξύ της κομματικής βάσης, της κοινωνίας και του κέντρου λήψης αποφάσεων.

Το μήνυμα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής ήταν ότι το κόμμα θα παραμένει ενεργό, ανοιχτό και σε διαρκή κίνηση, με τα στελέχη του να έχουν λόγο, ευθύνη και συγκεκριμένο πεδίο συμβολής.

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