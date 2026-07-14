ΝΔ: Νέο μοντέλο λειτουργίας για την Πολιτική Επιτροπή – Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση

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Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία ο γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσίασε το νέο μοντέλο λειτουργίας του οργάνου.

Tα εκλεγμένα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, μαζί με τα 17 μέλη της ΟΝΝΕΔ που αναδείχθηκαν από το συνέδριό της, κλήθηκαν να επιλέξουν τομείς πολιτικής που αντιστοιχούν στα 20 υπουργεία. Στόχος είναι η πιο οργανωμένη, θεματική και ουσιαστική συμμετοχή τους στην παραγωγή πολιτικής.

Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να διαμορφώνονται ολοκληρωμένες προτάσεις τόσο για την τρέχουσα κυβερνητική θητεία, με πιθανές νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα μπορεί να εισηγείται το όργανο, όσο και για τη συνδιαμόρφωση του επόμενου κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έλαβαν τον λόγο περισσότερα από τα μισά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής από ολόκληρη την Ελλάδα, καταθέτοντας προτάσεις και προβληματισμούς και υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να ακουστεί η βάση».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι οι προτάσεις που θα προκύπτουν πρέπει να είναι εφαρμόσιμες, κοστολογημένες και ρεαλιστικές. Όπως επισήμανε, στόχος είναι η Πολιτική Επιτροπή να μην περιορίζεται σε έναν τυπικό ή συμβουλευτικό ρόλο, αλλά να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση κυβερνητικών και προγραμματικών επιλογών.

Η πρώτη συνεδρίαση σηματοδότησε την έναρξη μιας πιο συστηματικής και συμμετοχικής λειτουργίας της Πολιτικής Επιτροπής, με σταθερή σύνδεση μεταξύ της κομματικής βάσης, της κοινωνίας και του κέντρου λήψης αποφάσεων.

Το μήνυμα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής ήταν ότι το κόμμα θα παραμένει ενεργό, ανοιχτό και σε διαρκή κίνηση, με τα στελέχη του να έχουν λόγο, ευθύνη και συγκεκριμένο πεδίο συμβολής.